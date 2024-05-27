رشد وزنی ۴.۵ درصدی صادرات محصولات پتروشیمی در دوماه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک محمد رضوانی‌فر، اعلام کرد: صادرات محصولات پتروشیمی طی دو ماه فروردین و اردیبهشت امسال به ۸.۳ میلیون تن به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه پارسال که حدود هشت میلیون تن و به ارزش ۳.۲ میلیون دلار بوده است، از نظر وزنی ۴.۵ درصد و از نظر ارزشی هشت درصد افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: این میزان صادرات از نظر وزنی ۳۵ درصد و از نظر ارزشی ۴۴ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.

رضوانی‌فر گفت: ۲۰ قلم محصولات پتروشیمی طی دو ماهه نخست امسال صادر شده که پروپان مایع شده، متانول، بوتان، گاز طبیعی مایع شده و گازهای نفتی و هیدروکربن‌های گازی مایع شده بیشترین حجم صادرات محصولات پتروشیمی را شامل می‌شود.

رئیس کل گمرک ایران اظهار کرد: این میزان رشد وزنی و ارزشی صادرات محصولات پتروشیمی در دو ماهه اول امسال امیدوارکننده است و نشانگر روند افزایشی مناسب در صادرات محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی در سال جاری است.