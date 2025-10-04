کاهش ۲.۵ میلیارد دلاری صادرات فرآورده های نفتی در پنج ماه نخست سال

حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفتی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اینکه یا در شش ماهه ابتدای سال برای صادر کنندگان فرآورده های نفتی عدم النفع وجود داشته یا خیر، گفت: آمار ارائه شده از سوی گمرک صادرات گاز مایع اعلام نشده و صادرات این محصول رقم بزرگی می شود زیرا ما سالانه چهار و نیم تا پنج میلیارد دلار به میزان ۱۰ میلیون تن صادرات گاز مایع داریم.

وی ادامه داد: سال گذشته در پنج ماه نسخت سال ۱۰ میلیارد دلار با صادرات گاز مایع بوده که امسال هفت و نیم میلیارد دلار صادرات داشتیم که نشان دهنده کاهش دو و نیم میلیارد دلار است اما به علت اینکه آمار صادرات گاز مایع وجود ندارد مشخص نیست چه میزان از صادرات مربوط به گاز مایع بوده است .

این مقام صنفی با اشاره به اینکه آمار و ارقام صادرات گاز مایع در دست نیست، گفت: پیش بینی می شود در پنج ماه نخست سال دو و نیم میلیارد دلار صادرات گاز مایع داشته باشیم زیرا کالایی است که به صورت روتین مورد استفاده قرار می گیرد به همین علت همان شش درصدی که صادرات کل کشور کاهش پیدا کرده است برای ما هم کاهش صادرات در زمینه فرآورده های نفتی وجود داشته است.