به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبد الرضا آزادی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی کنگره ملی بزرگداشت شهید مدرس و ۱۲۲۰ شهید منطقه ترشیز که در سالن اجتماعات فرمانداری کاشمر با حضور مسؤولان، جانبازان و ایثارگران برگزار شد، اظهار کرد: مقام معظم رهبری تأکید کرده اند کار برای شهدا جهاد در راه خدا است پس ما باید برای شهدا هرچه داریم در طبق اخلاص بگذاریم.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج تأکید کرد: با گرامیداشت و بزرگداشت شهدا کاری کنیم که یاد شهدا همیشه زنده نگه داشته شود.

وی گفت: دفاع مقدس باید به گونه‌ای روایت شود که برای نسل جدید قابل لمس، فهم و درک باشد، نهضت روایتگری باید متناسب با ذائقه و روحیات جوانان و نوجوانان شکل بگیرد.

آزادی با اشاره به اینکه شهرداری کاشمر در راستای ایجاد المان‌های شهری و دیوارنگاره تصاویر شهدا و نامگذاری میادین به نام شهدا اقدامات خوبی انجام داده است، عنوان کرد: با این اقدامات باید کاری کنیم که شهر شهیدانه و همیشه عطر شهید بدهد.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات محوری بزرگداشت شهدا انتقال پیام شهدا با زبان هنر است که با فیلم، کتاب، مستند و روایتگری و … می‌توانیم این جریان سازی را انجام دهیم.

وی افزود: با کارهای هنری جریان فکری و عملی و میراث نسل گذشته به نوجوان و جوان امروز منتقل می‌شود.

آزادی با اشاره به اینکه تصویرنگاری، شهید پژوهی و داستان نویسی برای دانش آموزان بسیار خوب است، گفت: هر یادواره‌ای که برگزار می‌شود در راستای مخاطب محوری خودش باید باشد، یادواره شهدا برای دانش آموزان، یادواره شهدای معلم برای فرهنگیان، یادواره شهدای اصناف برای بازاریان و … که اگر این گونه باشد جریان سازی به خوبی صورت گرفته و در انتقال پیام شهدا موفق خواهیم بود.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج افزود: کنگره شهدا باید هنرمندانه باشد و با فیلم و مستند و کتاب کار فاخر و درجه یک به مخاطب ارائه دهیم.

وی با تأکید بر اینکه کتاب‌های زندگی شهدا نباید بر اساس معرفی اجمالی شهدا تهیه شود تصریح کرد: کتاب‌ها باید داستان گونه بوده تا خواننده موضوع را تا انتهای کتاب دنبال کند و حتی باید انتخاب طرح روی جلد کتاب جذاب باشد تا مخاطب را به خود جذب کند.