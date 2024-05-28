نگران بودجه سال جاری نیستیم/ نهایتا ۴۰ سهمیه المپیک بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک صبح امروز سه شنبه و پس از برگزاری سی و ششمین جلسه هیات اجرایی این کمیته به تشریح وضعیت ورزش ایران برای حضور در بازیهای المپیک ۲۰۲۴ و وضعیت رشته ها و بودجه فدراسیون های مختلف پرداخت.

وی در آغاز ضمن تسلیت به خاطر شهادت رییس جمهور و هیات همراه وی و آرزوی صبر برای خانواده آنها گفت: اصلی ترین موضوع در مورد بودجه بود، با توجه به ابلاغ بودجه توسط مجلس اصلاحاتی صورت گرفت، بر این اساس عدد ١٠٩٠ میلیارد تومان در حوزه عمرانی و جاری و هزینه ای داریم، ١٤٠ میلیارد برای اعتبارات عمرانی و کمپ تیم های ملی هزینه می شود و مابقی اعتبارات جاری است.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با بیان اینکه سه رویداد بزرگ داریم که اصلی‌ترین آن المپیک است، ادامه داد: با توجه به ابلاغ بودجه و اصلاحات صورت گرفته نگرانی‌ها و دغدغه‌های مالی برای سال جاری نخواهیم داشت.

هاشمی همچنین در مورد بودجه فدراسیون ها در سال جاری گفت: سهم فدراسیون‌ها در ۶ شاخص بررسی شد و اعداد و ارقام را مدنظر قرار دادیم، سهم فدراسیون‌ها را بعد از نهایی شدن اعلام می‌کنیم. در این زمینه رشد خوبی داشتیم، ، بعضی بین ٥ تا ٢٠ و نهایت ٣٠ درصد و بعضی تا ٦٠ درصد افزایش داشته اند.

وی با بیان اینکه در تخصیص اعتبارات فدراسیون عملکرد هانگژو، المپیکی بودن رشته، شانس مدال آوری و حضور در دو رویداد غیر المپیک یعنی بازی های آسیایی و داخل سالن مد نظر قرار داده شده، صحبت های خود را ادامه داد.

هاشمی تاکید کرد: با یک اصلاحات که اعضای هیات اجرایی اختیار ان را به رییس کمیته دادند، رقم بودجه تخصیصی به هر فدراسیون نهایی می شود.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با بیان اینکه لیست اعضای کاروان با توجه به کسب سهمیه دیگر موضوع مورد بحث بود، گفت: تا به امروز ٣٤ سهمیه در ٩ رشته داشتیم، البته سهمیه رنکینگ در تنیس روی میز قطعی است بنابراین می توان روی ٣٥ سهمیه نظر داشت، در رشته های دوومیدانی، تیروکمان، والیبال، شنا (وایلد کارت) امید به کسب سهمیه داریم، بنابراین امیدواریم در نهایت به ۳۹ یا ۴۰ سهمیه برسیم.

هاشمی همچنین در مورد کارد سرپرستی و همراهان برای بازی های پاریس توضیح داد و گفت: بین ۷ تا ۱۴ نفر را به عنوان پشتیبان غیر فنی داریم. محدودیت‌هایی داریم و به همین دلیل جمعیت کادر سرپرستی کمتر است. از بین آنها ۲ نفر پزشک هستند و در مجموع تعداد کادر سرپرستی نسبت به دوره قبل کمتر شده است. در کادر خبرنگاران هم ۹ نفر به همراه رئیس مرکز رسانه کمیته المپیک داریم که این جدا از لیست صدا و سیما است و آنها جدا هستند. تعداد مقامات و مدیران هم محدود در آنجا هستند و وزیر ورزش در هفته دوم در پاریس حضور پیدا می‌کنند. «صلح برای کودکان» به عنوان شعار کاروان انتخاب شده و نام کاروان هم «خادم الرضا» است.

وی از انتخاب پرچمدار برای کاروان اعزامی خبر داد و گفت: هاشمی تصریح کرد: ندا شهسواری که در تنیس روی میز برای سومین بار سهمیه گرفته به عنوان پرچمدار زن و مهدی الفتی عضو تیم ژیمناستیک به عنوان پرچمدار مرد المپیک ۲۰۲۴ پاریس انتخاب شدند. فاطمه مجلل هم در اختتامیه المپیک پرچمدار خواهد بود.

هاشمی همچنین در بخش پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد انتقاد وزنه برداران از حقوق دریافتی از کمیته گفت: اجازه بدهید ما با آنها بحث روبه‌رو شدن نداشته باشیم. آنها تخت فشار روحی و روانی هستند و به همین دلیل جواب ندادیم، اما برای همه فدراسیون‌ها در قالب شاخص، از ۲۰۰ تا ۱۵ میلیون به هر ورزشکار پرداخت می‌شود. بین این دو عدد تشخیص مرکز نظارت و فدراسیون است. ورزشکاری داریم که ۶۰ و حتی ۱۰۰ میلیون می‌گیرند. در واقع شاخص وجود دارد و ما هیچ فرقی قائل نمی‌شویم.

وی در این رابطه ادامه داد: ورزشکاران از سوی مرکز نظارت مورد ارزیابی ماهانه قرار می‌گیرند. همچنین روزی سه میلیون اعتبار برای ورزشکاران در اردو در نظر می‌گیریم. ملاک اصلی آن پنج شاخص است و اگر ورزشکاران و رؤسای فدراسیون‌ها توجیه نیستند ، ما نباید اینجا جواب بدهیم. می‌گویند آنها را در حد مدال ندیده‌ایم، در این باره اگر ورزشکاری مدال بهتری بگیرد، پول عقب مانده به او پرداخت می‌شود. تلاش ما این است که کوتاهی نکنیم.

دبیر کل کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه اگر ۴۰ سهمیه بگیریم، به لحاظ کیفی نسبت به دوره‌های قبل عقب نیستیم، خاطرنشان کرد: پاداش پای سکوی برخی کشورها مانند آمریکا و انگلیس و فرانسه به اندازه ما نیست. شاید برخی در کشورهای عربی و آسیایی میانه مانند ما باشد، ضمن اینکه اینها جدا از پاداش ریاست جمهوری و دولت است.

مناف هاشمی همچنین از حضور افسران حفاظت از ورزشکاران در جریان بازی های المپیک خبر داد و در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مسئولیت این افراد چیست، گفت: کسانی که در این پست هستند ، در رشته‌های مدیریتی و روانشناسی و با شرح وظایف مصوب حضور دارند. کمیته بین المللی المپیک تا سه نفر به هر کشور سهمیه می‌دهد، ایران هنوز در مورد تعداد افراد اعزامی در این پست به جمع بندی نرسیده است.