تشییع پیکر سرباز مصری که به دست نظامیان صهیونیست شهید شد+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، شهروندان مصری پیکر یکی از سربازان ارتش این کشور به نام عبدالله رمضان محمد قطب را که روز گذشته در تبادل آتش میان مصر و رژیم صهیونیستی در گذرگاه رفح به شهادت رسیده بود تشییع کردند.

فعالان فضای مجازی نیز تصاویر این شهید مصری را به همراه فیلم مراسم تشییع وی منتشر کردند.

کاربران در فضای مجازی با انتشار تصویر عبدالله رمضان محمد قطب لقب شهید گذرگاه رفح را به وی دادند.

ارتش مصر نیز روز گذشته خبر شهادت یکی از نظامیان خود را در تبادل آتش با نظامیان رژیم صهیونیستی در منطقه نوار مرزی گذرگاه رفح اعلام کرد. این تبادل آتش میان نظامیان صهیونیست و مصر بیانگر وجود تنش در منطقه مرزی رفح است.

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