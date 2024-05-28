به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، مراسم بزرگداشت «شهدای خدمت» در پردیس ملاصدرای این دانشگاه با حضور دکتر حمیدرضا دهقانی، دستیار ویژه وزیر شهید امور خارجه و سفیر ایران در قطر برگزار شد.

دکتر امیر رضا شاهانی، رئیس دانشگاه خواجه نصیر ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رئیس جمهور شهید و هیأت همراهشان با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم گفت: اساس عمل ایشان اخلاص و صداقت بود، از هوای نفس، حب مقام و ریاست به دور بود معمولاً حاکمان گاهی برای مصلحتی، مطلبی بر خلاف واقع اظهار می‌دارند، اما او هرگز از این روش استفاده نکرد بلکه از سلاح نافذ و برنده اخلاص و صداقت استفاده کرد و او صادقانه وارد ریاست جمهوری شد و صادقانه خارج شد.

یکی از جنبه‌های عزتی که خداوند به ایشان عنایت کردند اعلام عزای عمومی در بسیاری از کشورها بود که بر اساس برخی گزارش‌ها یک چهارم مردم دنیا برای آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور شهید ما عزای عمومی اعلام کردند و این عزتی است که خداوند نصیب ایشان کرد.

شاهانی گفت: بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده است که اقتصاد ایران به رغم تداوم تحریم های اقتصادی و تشدید شرایط نامطمئن ژئوپلتیک به رشدی پایدار طی چهار سال گذشته رسیده است. درحالی که بخش نفت به این رشد کمک کرده است، بخش غیرنفتی به ویژه خدمات و صنعت، موتور اصلی رشد اقتصادی بوده است. رشد اقتصادی ۵.۱ درصد و بیکاری ۷.۶ درصد شد. نرخ تورم به زیر ۴۰ درصد رسید. دولت رئیسی ۶.۵ میلیون نفر را از خط فقر بالا کشید. نابرابری در ایران کمتر و ضریب جینی به ۳۴.۸ درصد کاهش یافت. اتفاقات خوبی در عرصه دیپلماسی و سیاست بین الملل رقم زده شده است که اوج همه این‌ها اتفاق وعده صادق بود که در طول این سه سال ریاست جمهوری ایشان انجام شد.

شاهانی در پایان گفت: پسر مرحوم شهید امیر عبداللهیان دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشند که به دور از تجملات آقازادگی معاش می‌کنند و این بواسطه سلامت نفسی است که از پدر به ایشان به ارث رسیده، لذا مجدداً به ایشان نیز تسلیت عرض می‌کنم.

ما امروز عزیز بزرگی را از دست دادیم و دچار خسارت بزرگی هستیم. امیدواریم خداوند متعال امثال ایشان را از جامعه دریغ نکند.

در ادامه مراسم مسئول نهاد رهبری در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، حجت الاسلام و المسلمین طهماسبی ضمن عرض تسلیت گفت: یکی از مهمترین ویژگی‌های منحصر به ‌‎فرد آیت‌الله رئیسی «اخلاص» بود. کسی که اخلاص دارد فضای حرکت و فضای زندگی‌اش متفاوت می‌شود و در نتیجه اثر گذاری‌اش نیز متفاوت می شود.

طهماسبی در پایان گفت: ان شاءالله که ما این نور را بگیریم و به شهدا توسل کنیم و ما نیز از این مسیر بهره‌مند شویم.

دکتر حمیدرضا دهقانی، دستیار ویژه وزیر شهید امور خارجه و سفیر ایران در قطر ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان دانشگاه بابت برگزاری بزرگداشت شهدای خدمت، به بیان خاطراتی از رئیس جمهور شهید و وزیر شهید امور خارجه به بیان خصائص اخلاقی، شیوه‌های مدیریتی، خضوع و تواضع و مردم داری ایشان پرداخت.

این مراسم با مداحی استاد احمد نیکبختیان ذاکر اهلبیت علیهم السلام همراه بود.

همچنین قاری ممتاز بین‌المللی استاد جعفر فردی نیز در چند بخش از برنامه تلاوت‌های خود را تقدیم روح بلند شهدای خدمت کرد و گروه سرود حبیب نیز با اجرای آخرین کار خود با نام (شهید جمهور) اثر خود را تقدیم این شهدای والا مقام کردند.