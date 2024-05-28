تداوم روند افزایشی دما در اردبیل/ دما به ۳۲ درجه خواهد رسید

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، با حاکمیت پایداری نسبی شرایط جوی و کم فشار سطح زمین تا اواخر هفته جاری آسمان استان غالباً صاف بوده و روند افزایشی دمای هوا به ویژه در اواسط روزها تداوم خواهد داشت به طوری که در روزهای پایانی هفته هوای گرم با بیشینه دمای ۲۸ تا ۳۲ درجه سلسیوس در سطح استان پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه طی این مدت وزش باد در بیشتر ساعات ملایم تا متوسط خواهد بود، افزود: هرچند در ساعات بعدازظهر و عصر در مناطق مرکزی گاهی با سرعت تند جنوبی نیز خواهد بود لذا در روزهای پنجشنبه و جمعه خیزش گرد و خاک محلی نیز دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: همچنین طی سه روز آینده از شرایط فصلی و محلی در ساعات بعدازظهر و عصر در مناطق کوهستانی به ویژه ارتفاعات سبلان رشد ابرهای همرفتی و رگبار و رعدوبرق احتمال می‌رود.

کوهی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه در سه روز اول هفته آینده با نفوذ پرفشار سطح زمین و فعالیت سامانه بارشی علاوه بر ابری شدن آسمان استان و کاهش نسبی دمای هوا، در مناطقی از استان بارش پراکنده نیز پیش بینی می‌شود.