مکتب شهید خدمت مسلکی عالی برای روسای جمهور آینده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جابر عزیزی ظهر سهشنبه در مراسم یادبود شهدای خدمت در محل مصلی حضرت امام (ره) بیلهسوار اظهار کرد: شهید جمهور در شرایط سخت کشور دوباره دلها را به انقلاب و کشور و آرمانهای انقلاب عاشق تر و شعلهور کرد.
وی افزود: شهید رئیسی در واقع نماد واقعی و اساسی و انقلابی به عنوان شهید خدمت و شهید جمهور به عنوان یک مکتب و مرام انقلابی در امتداد مکتب شهید سلیمانی یک رویش جدید و قوی در خدمتگزاری به مردم و کشور در عرصه اجرایی به یادگار گذاشت و مسیر اجرایی کشور برای سالهای آتی را هموار و الگو محور و بابرکت کرد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بیلهسوار تصریح کرد: آیت الله رئیسی در واقع یک مکتب خوب و عالی برای رئیس جمهورهای بعدی به یادگار گذاشت و آن هم مکتب شهید خدمت است.
حجت الاسلام عزیزی وجود خصیصههای بسیار عالی در آیت الله رئیسی را در واقع عامل اصلی عظمت و عشق و علاقه مردم به وی دانست و تصریح کرد: این پیوند مردم و شهید خدمت برای همیشه در تاریخ کشور به عنوان یک نماد و مکتب تثبیت شد و این مهم در واقع همان رویشهای انقلاب اسلامی که در تاریخ خود نمونههای زیادی را از خود به یادگار گذاشته است.
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