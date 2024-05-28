  1. استانها
  2. اردبیل
۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۲۲

امام جمعه بیله‌سوار:

مکتب شهید خدمت مسلکی عالی برای روسای جمهور آینده است

مکتب شهید خدمت مسلکی عالی برای روسای جمهور آینده است

بیله‌سوار - امام جمعه شهرستان بیله‌سوار گفت: مکتب شهید خدمت، منش و مسلکی عالی و به یادگار مانده برای روسای جمهور آینده کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جابر عزیزی ظهر سه‌شنبه در مراسم یادبود شهدای خدمت در محل مصلی حضرت امام (ره) بیله‌سوار اظهار کرد: شهید جمهور در شرایط سخت کشور دوباره دل‌ها را به انقلاب و کشور و آرمان‌های انقلاب عاشق تر و شعله‌ور کرد.

وی افزود: شهید رئیسی در واقع نماد واقعی و اساسی و انقلابی به عنوان شهید خدمت و شهید جمهور به عنوان یک مکتب و مرام انقلابی در امتداد مکتب شهید سلیمانی یک رویش جدید و قوی در خدمتگزاری به مردم و کشور در عرصه اجرایی به یادگار گذاشت و مسیر اجرایی کشور برای سال‌های آتی را هموار و الگو محور و بابرکت کرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بیله‌سوار تصریح کرد: آیت الله رئیسی در واقع یک مکتب خوب و عالی برای رئیس جمهورهای بعدی به یادگار گذاشت و آن هم مکتب شهید خدمت است.

حجت الاسلام عزیزی وجود خصیصه‌های بسیار عالی در آیت الله رئیسی را در واقع عامل اصلی عظمت و عشق و علاقه مردم به وی دانست و تصریح کرد: این پیوند مردم و شهید خدمت برای همیشه در تاریخ کشور به عنوان یک نماد و مکتب تثبیت شد و این مهم در واقع همان رویش‌های انقلاب اسلامی که در تاریخ خود نمونه‌های زیادی را از خود به یادگار گذاشته است.

کد مطلب 6121489

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها