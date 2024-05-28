شهید آیت الله رییسی افتخار نظام اسلامی در مجامع بین المللی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت شهید آیت الله رئیسی و شهدای خدمت که از سوی آبفای قم برگزار شد با تسلیت شهادت رئیس جمهور و همراهان وی در سانحه سقوط بالگرد گفت: آیت الله رئیسی افتخار نظام اسلامی در مجامع بین المللی بود.

رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت با بیان اینکه شهادت آیت الله رئیسی و دیگر همراهان وی برای ملت بزرگ ایران دردآور بود افزود: خداوند پاداش یک عمر اخلاص و صداقت و جهاد را به بهترین نحو به ایشان عنایت کرد.

حجت الاسلام حاج ابوالقاسم با اشاره به ابعاد شخصیتی رئیس جمهور شهید گفت: آیت الله رئیسی انسانی متواضع و فروتن بود و در عرصه مدیریتی نیز با صلابت و دارای اقتدار بود.

رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت افزود: آیت الله رئیسی به حل مشکلات و مسائل مردم در میدان اعتقاد داشت و همواره در کنار مردم بود.

وی بیان کرد: رئیس جمهور شهید سیاست و دیانت را در کنار هم داشت و توانایی برقراری اتحاد در این دو عرصه الگویی موفقی برای همگان است.

حجت الاسلام حاج ابوالقاسم اضافه کرد: آیت الله رئیسی فقه و اجتهاد را در میدان عمل و کار اجرایی دنبال می‌کرد و در این عرصه بسیار موفق بود.

وی افزود: سیاستی که با بداخلاقی و حزب بازی و فریب گره بخورد نسبتی با دین نداشته و هیچ ارزشی ندارد.