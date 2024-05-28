سرمایه گذاری ۴ هزار میلیارد تومانی در منطقه ویژه خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پیرحسینلو مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با تاکید بر اینکه با تمام توان برای تأمین زیرساخت‌های این منطقه مطابق با سیاست‌های توسعه‌ای ایمیدرو پیش خواهیم رفت، گفت: از این تعداد، پنج طرح با درصد پیشرفت بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد آماده افتتاح است و طرح پست مدولار شهید لشکری با قابلیت برق رسانی به چهار صنعت بزرگ مستقر در اولویت قرار دارد و به زودی افتتاح می‌شود.

وی ادامه داد: از دیگر طرح‌ها می‌توان به طرح گازرسانی به نیروگاه‌های سایت میانی و ساخت شبکه و ایستگاه تقلیل فشار سایت شمالی و میانی، طرح تعمیرات اساسی پل دسترسی، آبگیر و اسکله منطقه ویژه، طرح جمع‌آوری و هدایت سیلاب سایت شمالی، طرح آبرسانی به شرکت‌های مستقر در سایت ۶۰۰ هکتاری و پروژه تکمیل و بازسازی ابنیه و کارهای عمرانی منطقه ویژه اشاره داشت.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس افزود: همچنین ۲۲ شرکت با سرمایه‌گذاری چهار میلیارد و ۷۰۵ میلیون‌دلاری در منطقه فعالیت دارند که باید به این آمار، آمار ۵۲ شرکتی که در حال ساخت و نصب تجهیزات هستند نیز اضافه کنیم.