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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۳:۳۷

در گفت و گو با مهر مطرح شد

تتلو فعلا آزاد نمی شود/اعتراض به برخی از احکام صادره

تتلو فعلا آزاد نمی شود/اعتراض به برخی از احکام صادره

وکیل امیرحسین مقصودلو گفت: موکلم به برخی از احکام صادره از سوی دادگاه اعتراض داشته و به برخی دیگر هم تمکین کرده است.

الهام رحیمی فر وکیل امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو در گفت و گو با خبرنگار قضائی مهر در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه آیا امکان دارد موکل شما در روزهای آتی از زندان با قید وثیقه آزاد شود گفت: متأسفانه علیرغم پیگیری‌ها ما از قضات محترم دستگاه قضائی هنوز موافقتی با آزادی ایشان به قید وثیقه یا با سایر تمهیدات دیگر صورت نگرفته است هرچند که ما همچنان برای استفاده متهم از این شرایط تلاش خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که در روزهای اخیر در فضای مجازی شایعاتی مبنی بر مناسب نبودن حال متهم مطرح شده آیا این خبر مورد تأیید است یا خیر گفت: این موضوع صحت ندارد.

رحیمی فر گفت: در همین رابطه یکی از همکاران ما امروز به دیدار ایشان رفتند و مشاهده کردند که وضعیت آقای مقصودلو مناسب است و ایشان مشکل جسمی ندارد. و از هموطنان می‌خواهیم به این شایعات توجهی نداشته باشند و صرفاً اخبار منتشره از سوی وکلا و قوه‌ی قضائیه را تأیید می‌کنیم

وکیل مقصودلو در پاسخ به این سوال که پیش از این و در مسیر رسیدگی به پرونده بسیاری از متهمان شاهد شانتاژهای خبری از سوی خانواده متهمان بوده آیم اما در این پرونده به خصوص چنین رفتاری مشاهده نشده است دلیل این امر چه بوده است گفت: علیرغم وجود فشارها مدیریت و همکاری خوبی در این پرونده از سوی خانواده خصوصاً مادر محترم ایشان صورت گرفت و ایشان با وکلای متهم همراهی کاملی داشتند که لازم می‌دانم از صبوری مادرانه و همکاری ایشان مراتب تشکر خویش را اعلام نمایم

وکیل تتلو گفت: پرونده‌های اینچنینی باید همراه با مدیریت صحیحی باشد چرا که بخشی از کار مدیریت صحیح پرونده است. من به مادر ایشان نکاتی را گفتم و ایشان هم صبوری مادرانه‌ای داشتند هرچند که فشارهایی روی ایشان بود

وی افزود: خود من هم به عنوان وکیل متهم تا زمانی که پرونده از سوی قوه قضائیه اطلاع رسانی نشد از انجام مصاحبه خودداری کردم. دلیل این موضوع هم این بود که معتقدم گمانه زنی‌های رسانه‌ها بعضاً باعث بروز مشکلاتی در رسیدگی پرونده‌ها می‌شود درحالیکه در فضای آرام امکان اتخاذ تصمیمات بهتر، وجود دارد.

رحیمی فر در پاسخ به سوال دیگر مهر درخصوص اعتراض یا عدم اعتراض به حکم صادر شده نیز گفت: ایشان حق اعتراض و حق تمکین به رأی را داشتند و از هر دو حق خود در این پرونده استفاده کردند.

وی ادامه داد: در خصوص بخشی از آرا متهم به رأی صادر شده از سوی دادگاه تمکین کرده است و به دستگاه قضائی اعتماد کرده است و تسلیم رأی شده است.

وکیل تتلو گفت: البته درباره برخی از آرا که قضات اشد مجازات را در نظر گرفته بودند با مشورت صورت گرفته تصمیم به اعتراض گرفتیم.

کد مطلب 6121860

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نظر شما

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    نظرات

    • M IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      54 16
      پاسخ
      آزاد کنید، این هنرمند به آغوش مادر وطن برگشته از اعمال گذشته پشیمان است،،، با این کارها راه برگشت اشخاصی که جنایت و خیانت نکرده را مسدود نکنید، کسانیکه فعالیت تخریبی سیاسی و و و ندارند را باز نگهدارید باید آقای تتلو آزاد گردد 788
      • ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
        19 36
        جنایت نکرده!!! تا اینکه جنایت را چه معنی کنیم ؟ اگرمانند صدها دختری که فریب داده و به لجن کشیده خواهر و محارم شما را هم جزو انان بود باز اینگونه میگفتی .
      • ۱۱۲۲۸ ۰۶:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
        25 6
        موافقم باید آزاد بشه و حمایت ها بیشتر از قبل چون این انسان بزرگ یدونه هست و دیگه مثلش نخواهيم داشت و درمورد اونایی که میگن سلطان دخترهارو فریب داده و ال و بل ،سوالم اینجاست چند مورد از این حرف و تهمت هارو با چشم خودتون دیدید که انقد راحت و محکم نظر میدی،واقعا شماهایی که تهمت میزنی شاهد بودی؟متاسفم
    • تتلیتی ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      47 16
      پاسخ
      جای هنرمند زندان نیست. امیر تتلو را آزاد کنید. #آزادی
    • کوروش ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      13 55
      پاسخ
      .واقعا برای این دوستان متاسفم که به این میگن هنرمند.این منبع فساد باید اعدام میشد اونم به بدترین شکل ،نه اینکه آزاد بشه.....
      • بابی ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
        10 40
        بله باید اعدام بشه اونایی که به این میگن هنرمند هنر ندیدن فردی که چند سال خانه و خانواده را به فساد وفحشا‌پیش‌برده‌هنرمنده
      • ناشناس ۰۸:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
        5 44
        هنرمند ازحیون پست تره اعدام باید بشه
      • نهال ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
        13 7
        واقعا بر ای شما متاسفم
      • مرغ حق IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
        24 6
        شما از هنرت ی کلیپ بگیر بفرست فیض ببریم
      • امیر IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
        0 0
        داش امیر رو ازاد کنید اخه اون یک خواننده ناب است و اون نباید در زندان باشد👑👑
    • محرم ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      5 34
      پاسخ
      این مفسد راباید اعدام کنند
      • من ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
        9 4
        نه اعدام چراا جمهوری اسلامی ادعای آزادی بیان داره همینطور؟؟؟؟تتلو فقط نظرش رو خیلی قشنگ عنوان می‌کرد و هر کی رو آزار داد تو ایران نبوده.
    • منصور ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      3 36
      پاسخ
      اره باید اعدام بشه
      • مریم ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
        37 5
        چرا اعدام بشه اون که گناهی نکرده خواننده به این خوبی صداش چرا به چه گناهی اعدام بشه شما دیگه چه جوری انسانهای هستید که راحت میگید اعدام بشه دخترها خودشون رفتن پیش خونه اش اون که به زور نبرده کسیو من خودم دخترم تا جای نخوام نمیرم سایت قمارم خودشون مردم دوست داشتن قمار بازی کن گناه اون چی خیلی بیرحمیت
    • محمد IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      7 31
      پاسخ
      بی شرف اعدامش کنن کم توهین نکرده.تمام بچه ها را فریب داده خدالعنتش کنه.کسی که مادر خودش ناسزا بگوید باید خفش کرد نفسشو برید
    • ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      4 24
      پاسخ
      متا سفم من اگر جای قاضی بودم حبس درجه ۲ براش می‌بریدم حالا اگه یک آدم غیر مشهور یک کاری کرده بود اعدامش کرده بودند میدونید این آدم چقدر جوان ها و خانواده ها رو به فساد کشید متاسفم واقعا
    • ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      37 3
      پاسخ
      هنرمنده وباید آزاد بشه
    • H ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      6 28
      پاسخ
      این جور آدمارو نباید یه بار اعدام کنی تموم شه باید کاری کردکه روزی هزار بار آرزوی مرگ کند.
    • ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      26 7
      پاسخ
      اینکه آهنگ بدی خونده،توفسادوفحشا نقش داشته و....ازطرفی دارای عقل سالم نیست،پدرومادری بالاسرش نبوده،تحصیلات نداشته و...درضمن اون دخترایی که به سمتش رفتند بدترازتتلو بودن،اگه تتلو هم نبود سمت یکی دیگه میرفتن و...بنظرم چندسال حبس براش کافیه.کاش درمورد مفسدان اقتصادی هم اینقدر سخت میگرفتیم!!!!
      • IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
        4 30
        این بشر باید مجازات بشه بهش رحم نکنید صدبار گفتم بازم میگم شوهرمنو این با اهنگاش از رابدر کرد همش نفرینش میکنم الهی خود خدا جوابشو بده شما ک نتونستین
    • IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      4 28
      پاسخ
      هنرمنده ؟ چاقاله محل بود قبلن
    • رضا ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      20 6
      پاسخ
      باید آزاد بشه اون یه هنرمنده
    • شهرام بختیاری ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      4 19
      پاسخ
      از کی تا بحال تتلو هنرمند شده هنر تتلو فسادفحشا به نوع خودش بی بند باری کثیف بوده متاسفم برا ی افرادی که تتلو هنرمند میخونن
      • مریم IR ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
        17 1
        همه میگید اعدام بشه مجازات بشه اون از همتون بیگناه تر اگرم کاری کرده تو ترکیه بوده ببینید دور ورخودمون توی خیابونها خونه های مجردی چه اتفاقهای میفته انگار همه پاکید که میگید اعدام بشه زندانی بشه مجازات بشه واقعان خوب هنرمنده صداش به این قشنگی آهنگهاش به این عزیزی انشلا آزادیت امیر جون حرف موفت میزن
    • خانم فاطمه ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      2 18
      پاسخ
      سلام دولت ایران باید اعدامش کنندچون که جامعه ومردم رابه فساد کشیده واین انگل جامعه از روی کره زمین جمع شود اصلاهیچ هنری ندارد زیرا درآهنگ هایش نه شادکننده است واینکه چرت و پرت می گوید ومدام فحش می دهدو کلمات رکیک به کارمی برد:مثل همین آهنگ خانم وزیری
      • Mmd IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۵
        5 1
        ببین اهنگ شاد میخوای همین پاپ گوش کن چیزی بهت اضافه میشه ولی تو ۱۰ تا اهنگ از تتلو گوش کن بدون اینکه به فحشاش توجه کنی اون اهنگاش شاد نیست چون حقیقت تلخه چون زندگیش تلخ بوده با زحمت به اینجا رسیده تک به تک تتو هاش معنی داره مالک اصلی سایت شرت بندی اون نبوده اون آزارش به یه پشه هم نرسید
    • AR7 IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۹
      9 2
      پاسخ
      میگی فحش میده بده باید اعدام شه ؟ خب اون فحش میده چرا گوش میدی هااا؟ اون بچه هارو به بی راهه میکشه ؟ چرا نگاه میکنی ؟ آزادی#تتل
    • Dor IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۵
      8 3
      پاسخ
      هر فردی که اشتباه میکنه حق اینو داره که یک بار دیگه بخشیده بشه امیر تتلو هم خودش برگشت این باید از جرمش کم بشه اشتباهی کرد باید بخشیده بشه میدونی اگر این هنر مند اعدام مشه چه بلایی سر جوونایه این ملکت میاد طرفداراش چی!!خواهش میکنم یکم دلرحمانه تر ومنطقی تر به این قضیه نگاه کنید ازادش کنید
    • احسان کریمی IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۶/۲۱
      2 9
      پاسخ
      واقعا جای تاسف هست به این مملکت که همچین آدم هایی رو حتا تو زندان راه میدن
    • نشاط ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
      8 2
      پاسخ
      حالم خیلی بده دعا کنیم آزاد شه
    • DE ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۹
      6 1
      پاسخ
      اخه جای این اسطوره تو زندانه خدایی
      • ورمزیار IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۰
        1 1
        اسطوره فساده گناهش اهانت به مقدسات دینه حکمش اعدام انشاالله
    • تتلیتی IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۲
      0 1
      پاسخ
      ایشالا آزاد شه
      • ناشناس IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
        1 0
        انشاالله اعدام بشه مفسد متجاوز
      • ناشناس IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
        0 0
        بزودی این آشغال اعدام میشه جرم وجنایتش خیلی سنگینه حکم اعدامش قطعی وحتمی شده

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