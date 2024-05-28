تتلو فعلا آزاد نمی شود/اعتراض به برخی از احکام صادره

الهام رحیمی فر وکیل امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو در گفت و گو با خبرنگار قضائی مهر در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه آیا امکان دارد موکل شما در روزهای آتی از زندان با قید وثیقه آزاد شود گفت: متأسفانه علیرغم پیگیری‌ها ما از قضات محترم دستگاه قضائی هنوز موافقتی با آزادی ایشان به قید وثیقه یا با سایر تمهیدات دیگر صورت نگرفته است هرچند که ما همچنان برای استفاده متهم از این شرایط تلاش خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که در روزهای اخیر در فضای مجازی شایعاتی مبنی بر مناسب نبودن حال متهم مطرح شده آیا این خبر مورد تأیید است یا خیر گفت: این موضوع صحت ندارد.

رحیمی فر گفت: در همین رابطه یکی از همکاران ما امروز به دیدار ایشان رفتند و مشاهده کردند که وضعیت آقای مقصودلو مناسب است و ایشان مشکل جسمی ندارد. و از هموطنان می‌خواهیم به این شایعات توجهی نداشته باشند و صرفاً اخبار منتشره از سوی وکلا و قوه‌ی قضائیه را تأیید می‌کنیم

وکیل مقصودلو در پاسخ به این سوال که پیش از این و در مسیر رسیدگی به پرونده بسیاری از متهمان شاهد شانتاژهای خبری از سوی خانواده متهمان بوده آیم اما در این پرونده به خصوص چنین رفتاری مشاهده نشده است دلیل این امر چه بوده است گفت: علیرغم وجود فشارها مدیریت و همکاری خوبی در این پرونده از سوی خانواده خصوصاً مادر محترم ایشان صورت گرفت و ایشان با وکلای متهم همراهی کاملی داشتند که لازم می‌دانم از صبوری مادرانه و همکاری ایشان مراتب تشکر خویش را اعلام نمایم

وکیل تتلو گفت: پرونده‌های اینچنینی باید همراه با مدیریت صحیحی باشد چرا که بخشی از کار مدیریت صحیح پرونده است. من به مادر ایشان نکاتی را گفتم و ایشان هم صبوری مادرانه‌ای داشتند هرچند که فشارهایی روی ایشان بود

وی افزود: خود من هم به عنوان وکیل متهم تا زمانی که پرونده از سوی قوه قضائیه اطلاع رسانی نشد از انجام مصاحبه خودداری کردم. دلیل این موضوع هم این بود که معتقدم گمانه زنی‌های رسانه‌ها بعضاً باعث بروز مشکلاتی در رسیدگی پرونده‌ها می‌شود درحالیکه در فضای آرام امکان اتخاذ تصمیمات بهتر، وجود دارد.

رحیمی فر در پاسخ به سوال دیگر مهر درخصوص اعتراض یا عدم اعتراض به حکم صادر شده نیز گفت: ایشان حق اعتراض و حق تمکین به رأی را داشتند و از هر دو حق خود در این پرونده استفاده کردند.

وی ادامه داد: در خصوص بخشی از آرا متهم به رأی صادر شده از سوی دادگاه تمکین کرده است و به دستگاه قضائی اعتماد کرده است و تسلیم رأی شده است.

وکیل تتلو گفت: البته درباره برخی از آرا که قضات اشد مجازات را در نظر گرفته بودند با مشورت صورت گرفته تصمیم به اعتراض گرفتیم.