به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه دبیر کل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزانامروز برگزار شد.

حسین تاریخی دبیر کل سابق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان در این مراسم با اشاره به درگذشت شهادت گونه رئیس جمهور گفت: زمانی که حضرت آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور معرفی شدند؛ انگیزه و علاقه‌ای در میان نیروهای انقلابی و حزب اللهی ایجاد شد. میزان علاقه‌ای که به مسائل پرورشی از رئیس جمهور دیدیم کمتر در مسئولان دیگر دیده بودیم.

تاریخی افزود: ایشان بسیار مصر و پیگیر بودند که مسائلی که دانش آموزان مطرح کردند پیگیری شده است یا خیر.

وی در خصوص همکاری با اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان گفت: از اینکه در مجموعه‌ای فعالیت کنم که نزدیک به رهبر معظم انقلاب است و نماینده رهبری در آن تشکل وجود دارد؛ همواره افتخار کردم.

وی با بیان اینکه تلاش ما این بوده است که بتوانیم تصویر متفاوتی از اتحادیه نشان دهیم؛ گفت: هدف این بود که بتوانیم ترکیب خوبی از کار تربیتی و کار فرهنگی را ایجاد کنیم. مسیر سختی بود که بتوانیم کار مدون و متقنی را به عنوان کار فرهنگی انجام دهیم. مهم بود که بتوانیم کار فرهنگی را منسجم انجام دهیم و خروجی‌های مطمئن بگیریم.

دبیر کل سابق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان گفت: ترکیب این موارد در نهادی تاریخی و پیچیده کار چندان راحتی نبود اما همت دانش آموزان و با نگاه ویژه حجت الاسلام حاج علی اکبری توانستیم چنین فعالیت تربیتی عمیقی را ایجاد کنیم. زحماتی که دوستان در گذشته داشتند؛ به ما کمک کرد مبانی فکری خوبی را رقم بزنیم.

تلاش برای جذابیت فعالیت‌های فرهنگی

وی با اشاره به برنامه‌های راهبردی همچون رسانش یا کافه ۵۷ گفت: همچنین برنامه دختران ایران با موضوع روایتگری دختران و برنامه یکصدا ایران را داشتیم که مبتنی بر ارائه محتواهای تربیتی بود.

تاریخی با بیان اینکه جذابیت برنامه‌های فرهنگی به شدت ممکن است فاصله با مسائل تربیتی را بیشتر کند؛ افزود: اگر دقت نداشته باشیم برنامه‌های فرهنگی از محتوای غنی فاصله می‌گیرد. به همین جهت تلاش کردیم تا دفتر آینده سازان قم را تقویت کنیم تا نظام محتوایی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان تقویت شود.

تاریخی افزود: همچنین برای نظم بخشی به فعالیت‌های اتحادیه، سامانه‌های متنوعی راه اندازی شد که امروز بسیاری از شرکت‌های صنعتی یا سازمان‌های بزرگ فرهنگی به چنین سامانه‌ای نیاز داشتند.

وی با اشاره به ۶ سال حضور در اتحادیه انجمن‌های اسلامی به عنوان دبیر کل گفت: هیچ لحظه‌ای حسرت روزهای گذشته را ندارم؛ حسرت نمی‌خورم روزی می‌توانستم کاری ان جام دهم و ندادم. عزم و نیتم این بوده است که هر کاری از دستم برمیاید انجام دهم.

دبیر کل سابق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان خاطر نشان کرد:؛هر اقدامی که انجام دادم بدون کمک حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری امکانپذیر نبود. همکاری‌های خوبی با وزرای آموزش و پرورش همچون اقاقی حاجی میرزایی آشتیانی، آقای فانی، دکتر نوری و جناب آقای صحرایی وزرا ای بودند که اگرچه تغییرات متعدد چندان خوش ای ند نبود اما از هر کدام از آنان نکات زیادی را یاد گرفتم.