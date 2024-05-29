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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۳۴

فرمانده انتظامی گرمسار:

اجرای طرح پاکسازی تفرجگاه‌های گرمسار/ ۱۱ نفر دستگیر شدند

اجرای طرح پاکسازی تفرجگاه‌های گرمسار/ ۱۱ نفر دستگیر شدند

گرمسار_ فرمانده انتظامی گرمسار از اجرای طرح پاکسازی تفرجگاه‌های شهرستان طی شبانه روز گذشته خبر داد و گفت: در این راستا ۱۱ نفر دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقا زاده بعد از ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی گرمسار ضمن بیان اینکه طی شبانه روز گذشته طرح پاکسازی تفرجگاه‌های این شهرستان به اجرا درآمد، ابراز داشت: هدف از اجرای این طرح برقراری امنیت اجتماعی برای شهروندان بوده است.

وی ضمن بیان اینکه با اراذل و اوباش، خرده فروشان مواد مخدر و مزاحمان نوامیس مردم طی این طرح برخورد شده است، افزود: ماحصل این طرح دستگیری ۱۱ نفر به جرم موارد مذکور بوده است.

فرمانده انتظامی گرمسار ضمن بیان اینکه امنیت خط قرمز پلیس است، ابراز داشت: با هر فرد یا گروهی که بخواهد امنیت اجتماعی مردم را زیر سوال ببرد، قطعاً برخورد خواهد شد.

آقا زاده ضمن بیان اینکه در جریان اجرای طرح پاکسازی تفرجگاه‌ها دو خودرو و شش موتور سیکلت نیز توقیف شدند، تصریح کرد: اعمال قانون جدی پلیس در انتظار متخلفان خواهد بود.

وی افزود: از خانواده‌ها درخواست داریم فرزندان خود را نسبت به خطرات جامعه آگاه کرده و به محض مشاهده موارد مشکوک حتماً پلیس را در جریان قرار دهند تا موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد مطلب 6122565

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