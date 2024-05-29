به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی پهناور بعد از ظهر چهارشنبه در مجمع انتخاباتی هیات انجمن های ورزشی استان اردبیل اظهار کرد: استفاده از هر فرصت و ظرفیتی برای توسعه و پیشرفت ورزش استان اردبیل لازم و ضروری است که در این راستا برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری لیگ های استانی، میزبانی از مسابقات ورزشی و استعداد یابی باید در اولویت‌های هیات‌ها باشد.

وی با بیان اینکه ورزشکاران باید از تمام قدرت خود برای حضور در دو رشته ورزشی دارت و ورزش های هوایی استفاده کنند، گفت: این دو رشته در حال آماده‌سازی برای حضور در مسابقات جام صفوی در اردبیل هستند که نتایج مسابقات دارت در تقویم فدراسیون جهانی ثبت خواهد شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل به فعال کردن رشته های ورزشی بدون نیاز به زیر ساخت در استان و شهرستان‌ها تاکید کرد و افزود: باید قبول داشته باشیم که آینده از آن رشته های جدید و جذاب فدراسیون انجمن های ورزشی است و این رشته ها به سمت بازیهای المپیک و آسیایی میروند و باید کم کم این رشته را به مردم معرفی کنیم.

پهناور خاطرنشان کرد: با توجه به شناختی که از انجمن های ورزشی داریم تلاش خواهیم کرد که رشته های جذاب و نو این هیات را به جامعه و نسل جدید شناسانده و همراهی مسوولین را هم داشته باشیم تا زیرساخت های لازم را برای رشته های ورزشی این هیات آماده سازیم.