به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی نسب عصر چهارشنبه در نشست کارگروه مرزی شهرستان تنگستان که به میزبانی فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: در جنوب کشور ۲ هزار و ۶۰۰ موتور لنج سنتی استقرار دارد که از این شمار یک هزار و ۸۵۰ فروند آن در بنادر استان بوشهر فعالیت دارند.

وی بیان کرد: از یک هزار و ۸۵۰ موتورلنج سنتی استان بوشهر حدود ۴۰۰ فروند آن در بنادر بوالخیر و محمد عامری استقرار دارند که به تناسب این ظرفیت نگاه ویژه ای به بنادر تجاری شهرستان تنگستان معطوف شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: در مناطق ساحلی تنگستان بیش از ۷۵ درصد مردم به طور مستقیم و غیرمستقیم از راه دریا و دریانوردی تأمین معاش دارند که به تناسب این شرایط اقدام‌های زیرساختی خوب در بنادر تجاری تنگستان انجام شده است.

وی گفت: در این زمینه با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب برای توسعه زیرساخت‌های بنادر استان اقدامات قابل توجهی ایجاد شده است.

شکیبی نسب ادامه داد: در راستای توسعه زیرساخت‌ها در بنادر استان، طرح روشنایی بندر بوالخیر ۲۱۰ میلیارد ریال اعتبار به سرانجام رسیده است.

وی گفت: در این بندر اسکله‌ای به طول ۱۵۰ متر با یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار در دست احداث است که تلاش می‌شود تا در دهه فجر سال جاری به بهره برداری برسد.

شکیبی نسب اظهار کرد: در بندر محمد عامری نیز اسکله‌ای به طول ۹۰ متر در دست احداث است که بر اساس برنامه زمان بندی تا پایان خردادماه امسال به بهره برداری می‌رسد.

افزایش شناورهای آتشخوار

وی افزود: در موضوع شناورهای آتشخوار نیز بزودی شناور آتشخوار ریشهر در بندر محمد عامری مستقر می‌شود و در بندر بوالخیر نیز پمپ‌های اطفا حریق شناور «نور ۲» به میزان قابل توجهی ارتقا یافته و بزودی عملیاتی و مستقر خواهد شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: در خصوص توسعه ناوگان خودرویی آتش نشانی در بنادر تجاری شهرستان تنگستان نیز از طریق سازمان بنادر در دست پیگیری است.

شکیبی نسب اظهار کرد: با هدف افزایش ایمنی تردد در آب‌های تنگستان، نصب بویه‌های دریایی به عنوان یکی از مطالبات جدی ساحل نشینان در اولویت اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر قرار دارد و این مهم در آینده نزدیک محقق می‌شود.

وی گفت: در خصوص نصب دوربین‌های مدار بسته برای مناطق موردنیاز بنادر تجاری شهرستان تنگستان نیز برای این مهم پس از بازدید میدانی تصمیم گیری لازم انجام خواهد شد.

ساماندهی قایق‌های مجهول الهویه

شکیبی نسب در خصوص طرح ساماندهی قایق‌های مجهول الهویه نیز عنوان کرد: این طرح در استان بوشهر با استقبال بسیار خوبی مواجه شده به نحوی که تاکنون هزار و ۸۰۰ نفر در سامانه مربوطه نام نویسی کردند.

وی همچنین با قدردانی از نیروهای مرزبانی برای تأمین امنیت مرزهای آبی استان بوشهر، اظهار کرد: در مناطق نیازمند به حضور یگان مرزبانی در بنادر تجاری همکاری و مساعدت لازم از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی استان اعمال خواهد شد.

شکیبی نسب عنوان کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر برحسب رسالت ذاتی خود به توسعه زیرساخت‌های در بنادر تحت تملک خود اهتمام داشته و در سایر بنادر تجاری نیز غافل نمانده و متناسب با ظرفیت‌های قانونی اقدام‌های خوبی در این راستا اجرا شده و یا در آینده اجرا خواهد شد.