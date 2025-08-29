به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در آئین افتتاح این پروژه اظهار کرد: طرح احداث اسکله شمع و عرشه به طول ۹۰ متر در بندر محمد عامری با اعتباری بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
محمد شکیبینسب افزود: در اجرای این پروژه ۶۰ شمع فلزی (به قطر ۳۶ اینچ و طول ۳۰ متر با وزنی در حدود ۶۰۰ تن)، بتنریزی به میزان ۲ هزار و ۲۰۰ مترمکعب و بهکارگیری ۳۳۵ تن آرماتور انجام شده است.
وی ادامه داد: در طراحی اسکله، ۱۵ فندر و هشت بولارد با ظرفیت ۲۵ تن اجرا شده تا بهرهوری و ایمنی عملیات پهلوگیری افزایش یابد.
شکیبینسب افزود: این اسکله با هدف پذیرش شناورهای یکهزار تنی و همسو با الزامات طرح جامع توسعه بندر محمد عامری ساخته شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: بهرهبرداری از این طرح علاوه بر ایجاد زیرساختهای تجاری و حملونقل، نقش مهمی در کاهش قاچاق کالا و تسهیل مبادلات تجاری ایفا خواهد کرد.
وی اضافه کرد: اسکله ۹۰ متری محمد عامری زمینه اشتغال مستقیم برای ۵۰ نفر و غیرمستقیم برای حدود ۲۰۰ نفر را فراهم کرده و به توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه کمک شایانی میکند.
به گفته شکیبینسب، اسکله جدید بندر محمد عامری بهعنوان گامی مؤثر در توسعه زیرساختهای دریایی کشور آماده خدمترسانی به فعالان حوزه تجارت و حملونقل است.
نظر شما