به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، ناصر اسکندری به اجرای برنامه تعمیرات و آماده‌سازی نیروگاه‌های حرارتی اشاره کرد و افزود: شرکت برق حرارتی در کنار بهره‌برداری از واحدهای جدید نیروگاهی، هر ساله برنامه مدونی را به منظور آماده‌سازی واحدهای موجود برای تولید انرژی حداکثری در دوره اوج بار در دستور کار قرار می‌دهد.

وی تاکید کرد: در همین راستا از ابتدای مهرماه برنامه ۱۱۰ هزار مگاواتی تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی برای افزایش آمادگی تولید این واحدها و تولید برق پایدار در تابستان سال آینده در دستور کار قرار گرفته است که تاکنون بیش از ۵۱ هزار مگاوات از فعالیت‌های تعمیراتی یاد شده آغاز شده و ۴۳ هزار مگاوات از برنامه شروع شده در این بخش به پایان رسیده است.

معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی برق حرارتی با اشاره به پیشرفت ۴۷ درصدی اجرای برنامه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی کشور، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در تلاشیم تا نیمه اردیبهشت‌ماه سال آینده برنامه‌های پیش‌بینی شده در این بخش به پایان برسد تا تمامی نیروگاه‌های حرارتی کشور با حداکثر آمادگی آماده تولید برق پایدار در تابستان سال ۱۴۰۳ باشند.

اسکندری با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۹۳ درصد برق مورد نیاز کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود، گفت: بدین منظور آمادگی کامل این واحدها برای تولید انرژی پایدار در طول فصول گرم سال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اسکندری در پایان تاکید کرد: جهت انجام به موقع و باکیفیت تعمیرات نیروگاهی با استفاده از توانمندی تولیدکنندگان قطعات تخصصی و شرکت‌های دانش‌بنیان ضروری است به موازات برنامه‌ریزی تعمیرات، تأمین قطعات، لوازم و کالاهای مورد نیاز نیز مورد توجه باشد.