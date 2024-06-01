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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۱۲

سخنرانی رهبر معظم انقلاب در مراسم سالگرد امام راحل (ره)

سخنرانی رهبر معظم انقلاب در مراسم سالگرد امام راحل (ره)

رهبر معظم انقلاب در سی و پنجمین مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) سخنرانی خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سی‌وپنجمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (رحمةالله‌علیه) با حضور و سخنرانی رهبر معظم انقلاب برگزار خواهد شد.

این برنامه صبح روز دوشنبه چهاردهم خرداد ۱۴۰۳ در حرم مطهر امام خمینی (ره) ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود.

سخنرانی در مراسم ۱۴ خرداد از مهمترین دیدارهای سالیانه رهبر انقلاب با عموم مردم ایران اسلامی و علاقمندان انقلاب اسلامی و امام خمینی در جهان است که بصورت معمول در این بیانات، مبانی و اصول مکتب امام خمینی (رحمةالله‌علیه) و مسائل مهم داخلی و بین‌المللی تبیین می‌شود.

این مراسم به صورت زنده و مستقیم از رسانه KHAMENEI.IR و شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد.

کد مطلب 6124630
طیبه بیات

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