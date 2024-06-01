سخنرانی رهبر معظم انقلاب در مراسم سالگرد امام راحل (ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سیوپنجمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (رحمةاللهعلیه) با حضور و سخنرانی رهبر معظم انقلاب برگزار خواهد شد.
این برنامه صبح روز دوشنبه چهاردهم خرداد ۱۴۰۳ در حرم مطهر امام خمینی (ره) ساعت ۸ صبح آغاز میشود.
سخنرانی در مراسم ۱۴ خرداد از مهمترین دیدارهای سالیانه رهبر انقلاب با عموم مردم ایران اسلامی و علاقمندان انقلاب اسلامی و امام خمینی در جهان است که بصورت معمول در این بیانات، مبانی و اصول مکتب امام خمینی (رحمةاللهعلیه) و مسائل مهم داخلی و بینالمللی تبیین میشود.
این مراسم به صورت زنده و مستقیم از رسانه KHAMENEI.IR و شبکههای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد.
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