به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر توافقنامه‌ای که به امضای مهرداد عظیمی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و محسن حسنلو مدیرعامل صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) رسید، جامه هدف صندوق شامل کارکنان، بازنشستگان و دانش آموزان از آموزش‌های مهارتی بهره‌مند می‌شود.

از پیچیدگی‌های تنظیم تفاهم‌نامه یادشده آن است که به دلیل تبعیت اغلب مشاغل صنعت هوایی کشور از استانداردهای جهانی یاتا (انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی)، مشاغلی برای مهارت‌آموزی انتخاب شود که با مشاغل تحت استانداردهای یاتا همپوشانی نداشته باشد.

بر اساس این تفاهم‌نامه که قرار است به مدت ۳ سال در استان‌های تهران، اصفهان و فارس اجرایی شود، نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش مهارتی برای بازنشستگان صندوق هما و اعضای خانواده آنان، کارکنان و دانش‌آموزان مدارس این صندوق و کارکنان شرکت‌های تحت پوشش انجام خواهد شد.

ارائه آموزش‌های مهارتی موردنیاز بر اساس نیازسنجی به ۱۳۰۰ نفر از دانش‌آموزان مدارس تحت پوشش صندوق بازنشستگی هما، اعطای مجوز حقوقی فعالیت آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد به این صندوق در رشته‌های مورد توافق و ارائه مشاوره استعداد تحصیلی و شغلی و هدایت آموزشی دانش‌آموزان یادشده از جمله محورهای اصلی این تفاهم‌نامه است.

همچنین ارتقای مهارت‌های تخصصی ۶۰ درصد (۴۰۰ نفر) از کارکنان شاغل در مجموعه‌های خدماتی وابسته به صندوق بازنشستگی هما و صنایع هوایی و نیز شناسایی و تدوین استانداردهای آموزشی مشاغل نوظهور و پنهان در صنایع یادشده و ارائه آموزش‌های لازم به ۱۵۰۰ نفر در این زمینه از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه همکاری است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور متعهد شده از کارشناسان و متخصصان مجرب صندوق بازنشستگی هما در کمیته‌های تخصصی تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی و نیز به‌عنوان آزمونگران مهارتی استفاده کند.

صندوق بازنشستگی هما نیز طبق این تفاهم‌نامه، ضمن همکاری در تدوین و بازنگری استانداردها به تأمین مربی و اجرای دوره‌های آموزشی و آزمون‌ها بر اساس قوانین آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌پردازد.

مهرداد عظیمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، صنعت هواپیمایی ایران را صنعت مهمی توصیف کرد که در برخی بخش‌ها به توفیقات بزرگی دست یافته است.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق و کامل این تفاهم‌نامه، بتوان آن را به‌عنوان الگویی موفق از آموزش مهارت در ایران به کشورهای دیگر معرفی کرد.

محسن حسنلو، مدیر عامل صندوق بازنشستگی هما، ضمن توصیه به بهره‌گیری بیشتر از تجربیات و آموزش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، مقوله مهارت‌آموزی را حلقه مفقوده بین بخش‌های آموزشی و اجرایی کشور خواند و بر لزوم تکمیل این زنجیره با توجه به آموزش سازمان یادشده تاکید کرد.