طلیعه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده جوی نسبتاً آرام برای استان و خلیج فارس پیش‌بینی می‌شود و غبار محلی، در بعد از ظهرها وزش باد و در برخی روزها افزایش رطوبت و شرجی از پدیده‌های مورد انتظار در این مدت است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده غالباً صاف گاهی غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد خواهد بود.

وی گفت: جهت وزش باد متغیر غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

محمدی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.