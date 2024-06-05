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۱۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۰۴

سردار ملی خبر داد؛

بلعیدن ۱۶۵ بسته مواد مخدر توسط یک مسافر

بلعیدن ۱۶۵ بسته مواد مخدر توسط یک مسافر

فرمانده پلیس راه آهن فرماندهی یگان های انتظامی و حفاظتی فراجا از کشف ۱۶۵ بسته حاوی مواد مخدر جاساز به روش بلع از مسافری در ایستگاه راه آهن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حشمت اله ملکی فرمانده پلیس راه آهن فرماندهی یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا گفت: کارشناسان معاونت مبارزه با مواد مخدر پلیس راه آهن کشور در پی انجام اقدامات اطلاعاتی مبنی بر تردد مشکوک یکی از مسافران سابقه دار در مسیر ریلی یزد به تهران و احتمال حمل مواد مخدر از جانب وی، پیگیری را در دستور کار خود قرار دادند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با اعلام این خبر به کارکنان پلیس راه آهن مسیر ریلی با اقدامات پلیسی، نسبت به کنترل مسافران خروجی از قطار یزد اقدام و این متهم شناسایی و دستگیر می‌شود.

وی افزود: پس از انتقال متهم به یگان انتظامی پلیس، در بررسی‌های به عمل آمده پس از عکس برداری به وسیله دستگاه بادی اسکنر بسته‌های متحدالشکل و مشکوک به مواد مخدر داخل بدن وی مشخص شد.

سردار ملکی بیان داشت: ضمن هماهنگی با مرجع قضائی، متهم تحت نظر قرار گرفته و طی ۱۱ مرحله تعداد ۱۶۵ بسته به وزن یک کیلو و ۷۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک با لفافه از نامبرده دفع، کشف و ضبط شد.

فرمانده پلیس راه آهن کشور در پایان خاطر نشان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل که حسب دستور مرجع قضائی، متهم به همراه مواد مکشوفه تحویل پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ شد.

کد مطلب 6127863

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