بلعیدن ۱۶۵ بسته مواد مخدر توسط یک مسافر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حشمت اله ملکی فرمانده پلیس راه آهن فرماندهی یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا گفت: کارشناسان معاونت مبارزه با مواد مخدر پلیس راه آهن کشور در پی انجام اقدامات اطلاعاتی مبنی بر تردد مشکوک یکی از مسافران سابقه دار در مسیر ریلی یزد به تهران و احتمال حمل مواد مخدر از جانب وی، پیگیری را در دستور کار خود قرار دادند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با اعلام این خبر به کارکنان پلیس راه آهن مسیر ریلی با اقدامات پلیسی، نسبت به کنترل مسافران خروجی از قطار یزد اقدام و این متهم شناسایی و دستگیر می‌شود.

وی افزود: پس از انتقال متهم به یگان انتظامی پلیس، در بررسی‌های به عمل آمده پس از عکس برداری به وسیله دستگاه بادی اسکنر بسته‌های متحدالشکل و مشکوک به مواد مخدر داخل بدن وی مشخص شد.

سردار ملکی بیان داشت: ضمن هماهنگی با مرجع قضائی، متهم تحت نظر قرار گرفته و طی ۱۱ مرحله تعداد ۱۶۵ بسته به وزن یک کیلو و ۷۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک با لفافه از نامبرده دفع، کشف و ضبط شد.

فرمانده پلیس راه آهن کشور در پایان خاطر نشان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل که حسب دستور مرجع قضائی، متهم به همراه مواد مکشوفه تحویل پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ شد.