افزایش ۳۳ درصدی اعتبارات در بخش ایجاد فضای کتابخوانی در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، کیا عاشوری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست انجمن کتابخانه های شهرستان رشت اظهار کرد: ارزش و اهمیت کتاب و کتابخوانی بر کسی پوشیده نیست و این مهم باید مورد توجه همگان قرار گیرد.

فرماندار رشت با بیان اینکه سرانه مطالعه در کشور پایین است، گفت: ورود فضای مجازی بر میزان سرانه مطالعه کتاب تأثیر مستقیم گذاشته است و اغلب جوانان از طریق فضای مجازی به نیازهای خود پاسخ می‌دهند.

عاشوری با بیان اینکه سرانه فضای کتابخوانی در گیلان پایین است، اضافه کرد: با توجه به اهتمام ویژه مسؤولان نسبت به مهیاسازی فضای کتابخوانی، گیلان از جمله استان‌های محروم در در این حوزه است.

فرماندار رشت با اشاره به عدم وجود کتابخانه در برخی شهرهای گیلان افزود: شهر بدون کتابخانه بدون معنا و مفهوم است.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۴ هزار نفر در رشت عضو کتابخانه های این شهرستان هستند، گفت: سال گذشته برای تجهیز و توسعه کتابخانه های سطح شهرستان از محل کمیته برنامه ریزی ۴ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت که به نسبت سال قبل از آن، شاهد افزایش ۳۳ درصدی بودیم.

عاشوری از آغاز عملیات اجرایی احداث کتابخانه امام رضا (ع) در بوستان کشاورز و کتابخانه مسکن مهر رشت خبر داد و اضافه کرد: سرعت اجرای کار این پروژه‌های مهم فرهنگی در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دو شهر لولمان و پیربازار رشت فاقد کتابخانه هستند، افزود: در صورت تأمین زمین توسط شهرداران این دو شهر، در کمیته برنامه‌ریزی امسال اعتبار خوبی را برای احداث کتابخانه در این دو شهر در نظر خواهیم گرفت تا شاهد بهره مندی جوانان شأن از نعمت کانون اصیل فرهنگی شهر باشیم.