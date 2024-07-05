به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی صبح امروز جمعه پس از انداختن رأی خود در صندوق اخذ رأی، در جمع خبرنگاران حاضر شد و افزود: انقلاب اسلامی ایران با مسائل زیادی روبرو بوده و انتخابات نیز یک مساله مهم است، باید با حضور و مشارکت پرشور در انتخابات زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فراهم کرد.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه کسی را انتخاب کنید که از انتخاب آن فرد راضی باشید و در انتخاب فرد اصلح تشخیص به عهده خود رأی دهندگان است، اضافه کرد: شهید آیت الله رئیسی با صداقت و تواضع و تلاش شبانه روزی به سیستان و بلوچستان توجه ویژه‌ای داشتند.

کرمی، ادامه داد: طرح‌های بزرگ آبرسانی و گازرسانی سیستان و بلوچستان در همه شهرهای استان در حال اجرا است، علاوه بر آن با بهره مندی از ظرفیت مرز، ما دو منطقه آزاد و یک منطقه ویژه داریم که مردم مرزنشین باید از این مزیت مرز به بهترین نحو بهره ببرند.

وی گفت: طرح‌های بی‌نظیر کریدوری، اقتصاد دریا و طرح‌های دیگر به سرعت در زمینه‌های صنعتی، تجاری، کشاورزی و گردشگری به سرعت در حال رشد است.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه حضور مردم در پای صندوق‌های رأی سبب ناامیدی و ناکامی دشمنان می‌شود و ما وظیفه داریم با تمام وجود از رأی مردم صیانت کنیم، افزود: مردم این استان، مردمی بصیر و انقلابی هستند، دشمنان در فضای مجازی در حال القای ناامیدی و ناتوانی هستند.

وی گفت: با توجه به تحریم‌ها از نظر علمی و در حوزه‌های مختلف پیشرفت‌های قابل توجهی داریم علاوه بر آن ارتباط با تمام جهان برقرار است.

کرمی با اشاره به رفتار بی‌نظیر وزیر خارجه شهید امیرعبداللهیان، ادامه داد: این شهید عزیز در سفر به پاکستان از لحظه لحظه‌های زمان برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ایران بهره می‌گرفتند.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره اهمیت انتخابات امروز و اینکه مشارکت مردم پای صندوق رأی بسیار مهم است، گفت: اگر ایرانی قوی و مقتدر می‌خواهیم باید در انتخاب سرنوشت کشورمان سهیم باشیم.

وی اظهار کرد: به فضل الهی انتخابات مرحله دوم همزمان با سراسر کشور در سیستان و بلوچستان شروع شده و همه عوامل اجرایی و مسؤولان نظارتی پای کار هستند تا انتخابات با دقت و سلامت کامل در سیستان و بلوچستان برگزار شود.

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: رأی مردم حق الناس است همه موظفیم که با دقت از رأی مردم صیانت کنیم تا دور دوم انتخابات مانند هفته گذشته در سلامت برگزار شود.

وی تصریح کرد: همه بازرسان پای کار هستند، تاکید ویژه شده همه عوامل اجرایی و مجموعه شورای نگهبان در صحنه حضور داشنه باشند و با دقت برنامه‌ها را پیگیری کنند تا به امید خدا انتخابات در سلامت کامل برگزار شود.

کرمی تاکید کرد: مردم سیستان و بلوچستان می‌دانند باید فرد اصلح را انتخاب کنند که دلسوز اسلام باشد و با همه وجودش برای مردم و رفع مشکلات مردم در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی شبانه روز نشناسد.