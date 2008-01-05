امسال 357 تعاونی در همدان به ثبت رسید

علیرضا فخار در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این تعداد تعاونی ایجاد شده، زمینه اشتغال 16 هزار و 43 نفر را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه امسال 43 شرکت تعاونی در بخش کشاورزی،77 شرکت تعاونی در بخش صنعت، 51 شرکت تعاونی در بخش خدمات و 186 شرکت تعاونی در بخش مسکن فعالیت خود را آغاز کرده اند، بیان داشت: در حال حاضر سه هزار و 434 شرکت تعاونی در استان همدان فعال است که 492 هزار و 812 نفر عضو آنها هستند.

فخار یادآور شد: سرمایه اولیه تعاونی های موجود در استان همدان، 250 میلیون و 978 هزار ریال بوده است.

مدیرکل تعاون استان همدان همچنین از معرفی 131 طرح اشتغالزا با پیش بینی اشتغال برای یک هزار و 431 نفر به دبیرخانه طرح های اشتغالزای زودبازده استان خبر داد و عنوان کرد: از این تعداد طرح، 33 طرح با سرمایه گذاری 65 هزار و 857 میلیون ریال به تصویب رسیده است که زمینه اشتغال 189 نفر را فراهم می کند.