اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال برای دیدار با قطر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال برای دیدار دوستانه با قطر از فردا در محل کمپ تیم های ملی آغاز می شود که کادرفنی تیم ملی اسامی 37 بازیکن را جهت شرکت در این اردو اعلام کرد.

اسامی 37 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی شرح زیر است :

1- مهدی واعظی 2- حسن رودباریان 3- عباس محمدی 4- وحید طالب لو 5- ابراهیم میرزاپور 6- سیدمهدی رحمتی7- محسن بنگر 8- هادی عقیلی 9- سپهر حیدری 10- محمد نصرتی 11- سیدجلال حسینی 12- هادی شکوری 13-حسین کعبی 14-شیث رضایی 15- پژمان نوری 16- خسرو حیدری 17- مجتبی جباری 18-علیرضا نیکبخت واحدی 19- ابراهیم صادقی 20- مرتضی اسدی 21-حسین بادامکی 22- علی کریمی 23- مسعود شجاعی 24- مهرزاد معدنچی 25- جواد کاظمیان 26- ایمان مبعلی 27-مازیار زارع 28- کیانوش رحمتی 29- محسن خلیلی 30- میلاد میداودی 31- مهدی رجب زاده 32- علی سامره 33- احسان حاجی صفی 34- آندرانیک تیموریان 35- عادل کلاه کج 36- مهدی مهدوی کیا 37- حسین کاظمی.

تمرینات تیم فوتبال کشورمان از ساعت 11 صبح فردا در محل کمپ تیم های ملی برگزار می شود که به نظر می رسد آندرانیک تیموریان و مهدی مهدوی کیا به دلیل همراهی تیم های باشگاه خود به احتمال زیاد در این اردو و بازی با قطر غایب خواهند بود.

تیم فوتبال کشورمان در دومین دیدار تدارکاتی خود برای حضور در مرحله گروهی رقابت های مرحله سوم مقدماتی جام جهانی، عصر روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی میزبان تبم فوتبال قطر خواهد بود.

ملی پوشان کشورمان در مرحله سوم مقدماتی جام جهانی درگروه پنجم و با تیم های ملی امارات، سوریه و کویت همگروه هستند که در نخستین دیدار خود در این مرحله روز 17 بهمن ماه در ورزشگاه آزادی میزبان سوریه خواهند بود.