به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان اولین دوره جایزه دکتر اکبرزاده برای رساله و پایان نامه برتر در زمینه «هوش مصنوعی در خدمت به تعالی جامعه انسانی» (Best Thesis and Dissertation AI for Good Award) منتشر شد. این جایزه توسط دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی؛ عضو هیات‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن سیستم‌های هوشمند ایران و همکاری قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد تاسیس شده است.

هدف از این فراخوان، تقدیر از برترین رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی با راهنمای اساتید و راهنما در کلیه موضوعات تحقیقاتی و کاربردی است. کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور واجد شرایط که از ابتدای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ از پایان نامه خود دفاع کرده‌اند، می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند.

دانشجویان می‌توانند فرم مشخصات و مدارک مورد نیاز (شامل فرم تکمیل شده نامزدی، کپی مقاله استخراج شده از رساله/پایان‌نامه و تائید دفاع، مستندات دیگر همچون جوایز و افتخارات و یک نسخه الکترونیکی رساله یا پایان نامه در یک فایل PDF) را تا حداکثر مردادماه ۱۴۰۴ به هر دو آدرس پست‌الکترونیک isssii@um.ac.ir و AIfirGoodinIran@gmail.com ارسال کنند.