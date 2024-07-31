به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه اندونزی ترور «اسماعیل هنیه» رهبر جنبش سیاسی حماس در تهران را محکوم کرد.

در پیام وزارت خارجه اندونزی، که روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، آمده است که اندونزی ترور «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، ایران را محکوم می کند.

وزارت خارجه اندونزی تاکید کرد که ترور شهید هنیه یک اقدام تحریک آمیز است و می تواند درگیری ها را در منطقه شدت بخشد و مذاکرات جاری (آتش بس و تبادل اسرا) را از مسیر اصلی خود خارج کند.

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آقای دکتر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظان وی در اثر اصابت قرار گرفتن محل اقامت آنان در تهران به شهادت رسیدند.