به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی، ضمن عرض تسلیت حادثه ناگوار شهادت رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت حماس به ملت قهرمان فلسطین و امت اسلامی و رزمندگان جبهه مقاومت و ملت شریف ایران، از تمهیدات این سازمان برای برگزاری مراسم اقامه نماز بر پیکر این مجاهد نستوه، تشییع و وداع با شهید مقاومت با حضور عموم مردم در تهران خبر داد و گفت: ناوگان اورژانس استان تهران از ساعات اولیه صبح پنج‌شنبه تا پایان مراسم در مسیر تشییع مستقر هستند.

وی تصریح کرد: ۵۰ دستگاه آمبولانس، ۵ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۷۰ دستگاه موتورلانس، خودروی ارتباطات رادیویی سیار، ۲۰ دستگاه خودروی فرماندهی، ۴ خودروی پشتیبان عملیات و دو دستگاه کلینیک سیار در قالب بیش از ۳۵۰ کارشناس عملیاتی در این مراسم آماده خدمت رسانی هستند.

توکلی ادامه داد: دو فروند بالگرد و یک هواپیمای جت بال ثابت، مرکز هدایت عملیات بحران (EOC)، مرکز ارتباطات اعزام و راهبری عملیات، پایگاه‌های اورژانس استان تهران، مراکز درمانی، مراکز آمبولانس خصوصی و مدیران و مسئولان ارشد این سازمان در طول برگزاری مراسم در حالت آماده‌باش کامل هستند.

رئیس سازمان اورژانس استان تهران افزود: شهروندان در صورت بروز هرگونه نیاز احتمالی به خدمات فوریت‌های پزشکی می‌توانند با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند یا به اکیپ‌های مستقر در مراسم مراجعه کنند.