به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر، حجت ‌الاسلام سیداحمد زرگر در ابتدا درباره اهمیت این فریضه گفت: از ابتدا فریضه امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه مظلوم است و احیا آن بواسطه برکاتی که دارد برای جامعه ضروری و حیاتی است و نظر رهبر معظم انقلاب نیز این است که این فریضه و تذکر لسانی باید گسترش یابد .

فعالیت‌های ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر

دبیر ستاد احیاء درباره فعالیت‌های این ستاد در رابطه با احیای این فریضه اظهار داشت: ما در ادارات و کارخانجات سراسر کشور که 10 کارخانه بزرگ و مهم کشور نیز از جمله آن است، بیش از سه هزار شورای امر به معروف و نهی از منکر با حضور نزدیک به یازده هزار عضو داریم که این تعداد از اعضا با آموزش‌های مناسب برای گسترش تذکر لسانی در آماده شده‌اند.

وی افزود: اجرای تذکر لسانی در برخی استانها و در اصناف، و فضاهای اطراف نمازجمعه و برخی ادارات دولتی صورت گرفته و در برخی استانهای دیگر نیز در حال اجرایی شدن است.

زرگر ادامه داد: ستاد احیا برای انجام فعالیت‌های تخصصی و برنامه ریزی دقیق‌تر 9 کمیته تخصصی با محور قراردادن بخش های مختلف ادارات پیرامون این فریضه تشکیل داده است.

دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکرافزود: دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و معاونت فعلی ریاست جمهوری، برگزاری همایش‌های شوراهای ادارات در 19 استان کشور از فعالیت‌های دیگر ستاد احیا در زمینه آموزش و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر بوده است.

زرگر در مورد تعامل این ستاد با دستگاه‌های دیگر برای گسترش بیشتر این فریضه نیز گفت: ما تا کنون سه تفاهم نامه مهم با شهرداری تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران به امضا رساندیم.

وی افزود: این تفاهم نامه‌ها به ما کمک می‌کند که برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و نهادینه کردن آن از ظرفیت‌های موجود در سازمانها بیشتر بهره‌مند گردیم.

پیگیری لایحه امر به معروف و نهی از منکر

زرگر در بخش دیگری از سخنان خود لایحه امر به معروف و نهی از منکر را یکی از مهمترین اقدامات ستاد احیا برای گسترش این فریضه دانست و افزود: بعد از مدتها تلاش و پیگیری، این لایحه با سه محور نظارت مردم بر مردم، نظارت مردم بر دولت و نظارت دولت بر مردم به تصویب هیات دولت رسید و امید می‌رود ظرف یکماه آینده با امضای رئیس جمهور محترم برای تصویب نهایی به مجلس ارسال گردد.

وی در توضیح این لایحه افزود: تشکیل شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر با حضور و ریاست نماینده رهبر معظم انقلاب، نماینده سران سه قوه، نمایندگان حوزه علمیه، وزارت ارشاد و صدا و سیما تشکیل می‌شود.

زرگر در پاسخ به سؤالی در مورد کارهای پژوهشی در مورد این فریضه نیز گفت: پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر با مساعدت محققان برجسته این حوزه در شهر قم فعالیت خود را تقویت نموده و آنطور که از اسم این پژوهشکده نیز برمی‌آید پژوهشهای مختلف فرهنگی و اجتماعی با استفاده از منابع دینی و اسلامی در مورد این فریضه صورت می‌گیرد.

وی افزود: با این کار مشکل پژوهش و خلأ‌هایی که گاهی در مورد مسایل نظری این فریضه احساس می‌شود برطرف خواهد شد.

راه‌اندازی آزمایشی سایت اطلاع رسانی ستاد احیاء

زرگر در ادامه از راه‌اندازی آزمایشی سایت اطلاع رسانی این ستاد خبر داد و افزود: ما در این سایت و در قسمت پژوهشی آن در یک روند شش ماهه مجموعه نسبتآً کاملی در مورد مقالات مربوط به این فریضه در دوران پر برکت انقلاب اسلامی از سال 1358 تا سال 1386 که در رسانه‌های مختلف منتشر گردیده گردآوری نموده و با قرار دادن در سایت در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: تعداد این مقالات نزدیک به هزار عنوان است که توسط محققین و مولفان تالیف و در نشریات مختلف مانند روزنامه‌ها و نشریات تخصصی مانند فصل نامه و ماهنامه منتشر شده است.

وی افزود: کتاب شناسی امر به معروف و نهی از منکر و مجموع آیات و روایات در مورد فریضه نیز از جمله منابعی است که در سایت وجود دارد.

ایجاد سامانه پیام کوتاه ستاد

زرگر از ایجاد سامانه پیام کوتاه ستاد نیز خبر داد و گفت: با ایجاد این سامانه، ارسال پیام‌های کوتاه مرتبط با این فریضه و نظرسنجی‌های عمومی و تخصصی را به منظور گسترش بیشتر این فریضه پی گرفته‌ایم.

وی گفت: تمام این موارد که گوشه‌ای از فعالیت‌های ستاد برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر است با محوریت تذکر لسانی بوده و اهتمام ستاد درمورد نهادینه کردن این مساله بسیار جدی است.

نامگذاری هفته احیاء امر به معروف و نهی از منکر

زرگر محوریت برنامه‌های ستاد در هفته احیا امر به معروف و نهی از منکر را تذکر لسانی و تلاش برای نهادینه کردن این مهم در جامعه دانست.

دبیر ستاد احیاء با اشاره به اینکه در سوره آل عمران این فریضه بعنوان یکی از عوامل انسجام اسلامی معرفی شده و از طرف دیگر امسال از سوی مقام معظم رهبری سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامگذاری شده گفت: روز اول هفته احیا با عنوان «تذکر لسانی اتحاد ملی و انسجام اسلامی» نامگذاری شده است.

وی با ذکر عنوان روز دوم هفته احیا بنام «تذکر لسانی، نمازجمعه و انتظار فرج(عج)» ادامه داد: در این روز نیروهای آموزش‌دیده در سراسر کشور با حضور در نمازهای جمعه به اجرای تذکر لسانی خواهند پرداخت و از این فضا برای تمرین و شکل‌گیری این فریضه استفاده خواهند کرد.

زرگر افزود: روز سوم هفته احیا بواسطه تاکید رهبر معظم انقلاب بر فرهنگ و تذکر ایشان مبنی بر مظلومیت فرهنگ به نام تذکر لسانی، نظام اسلامی و تعالی فرهنگی نام گذاری شده است.

وی در ادامه نام روز چهارم هفته احیا را تذکر لسانی، اصناف و بازار اسلامی اعلام کرد و اظهار داشت: در این روز گروههای اصناف و بازاریها نیز در محیط های کسب خود تذکر لسانی را اجرا خواهند کرد.

زرگر افزود: در روز پنجم که به نام تذکر لسانی، نظام اداری و فضایل اخلاقی نام گرفته، مانور تذکر لسانی با شرکت کارمندان آموزش‌دیده در غالب طرح معتمدین و در سطح ادارات کشور برگزار خواهد شد.

دبیر ستاد احیاء تذکر لسانی، استحکام خانواده و امنیت اجتماعی را نیز بعنوان نام روز ششم هفته احیا ذکر کرد و افزود: به لحاظ نقش مهم و موثر خانواده در گسترش امنیت اجتماعی ما به این امر اهتمام کردیم و در این روز نیز از خانواده‌های شهدای امر به معروف و نهی از منکر تجلیل خواهد شد.

زرگر ادامه داد: روز آخر هفته احیاءِ که تذکر لسانی، هیئات مذهبی و فرهنگ حسینی نام گرفته گروههای هیئات سراسر کشور اقدام به تذکر لسانی در هیئات خواهند کرد.

دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر خاطر نشان کرد: علاوه بر فعالیت‌هایی که متناسب با عناوین روزشمار در سراسر کشور برگزار می‌شود، ستادهای احیاءِ مراکز استانها همایش‌های متعددی را برگزار می‌کند؛ همچنین همایش بزرگ امر به معروف و نهی از منکر با هدف تجلیل از احیاگران نمونه کشور در تهران برگزار خواهد شد.