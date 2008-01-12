تردد بیش از 761 هزار مسافر از مرز بازرگان

یوسف احمدپوردر گفتگو با خبرنگار مهر در ماکو افزود : این مجموعه شامل 352 هزار و 522 نفر مسافر ورودی و 408 هزار و 680 نفر آن مسافرین خروجی هستند که نسبت به مدت مشابه در سال پیش هفت درصد افزایش در ورودی و ه درصد کاهش در خروجی را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: در 9 ماهه سال جاری تعداد 14 هزار و 575 دستگاه اتوبوس از مرز بازرگان تردد کرده که هفت هزار و 586دستگاه اتوبوس ورودی و شش هزار و 989 دستگاه اتوبوس خروجی هستند این رقم 18 درصد افزایش در ورودی و شش درصد افزایش در خروجی دارد.

وی ادامه داد همچنین سهم کامیون در تردد از مرز بازرگان 133 هزار و 206 دستگاه و سهم سواری 14 هزار و 953 دستگاه می باشد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافته است.

مرز بازرگان یکی از مهمترین مبادی ورود و خروج کالا و مسافر در کشور است.

