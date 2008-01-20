به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد با توجه به استقبال تماشاگران و هنرمندان تئاتر از نمایش "ملاقات بانوی سالخورده" در سالن اصلی تئاتر شهر، این نمایش سه‌شنبه دوم بهمن ساعت 19 ویژه هنرمندان اجرا می‌شود.

هنرمندانی که مایل به دیدن این اثر نمایشی هستند می‌توانند با مراجعه به خانه تئاتر و تهیه بلیت برای تماشای نمایش اقدام کنند. تئاتر شهر تعداد 400 قطعه بلیت نمایش را برای این اجرا در اختیار خانه تئاتر قرار داده است. "ملاقات بانوی سالخورده" یکشنبه گذشته با یک اجرا ویژه اساتید و دانشجویان تئاتر به صحنه آمد و عکاسان رسانه‌های گروهی نیز از نمایش عکاسی کردند.

گوهر خیراندیش، پیام دهکردی، میرطاهر مظلومی، احمد ساعتچیان، علی رامز، هوشنگ قوانلو، مهدی بجستانی، الیکا عبدالرزاقی، فرخ نعمتی و ژاله شعاری بازیگران اصلی نمایش "ملاقات بانوی سالخورده" هستند که هر روز غیر از شنبه‌ها ساعت 19 در سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه می‌رود.

گیشه تئاتر شهر هر روز جز جمعه و شنبه از ساعت 30/15 تا 20 بلیت این نمایش و نمایش "مرغابی وحشی" نادر برهانی مرند را پیش‌فروش می‌کند.