3 کشته و 19 زخمی در تظاهرات امروز بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، یک منبع امنیتی لبنان گفت که علاوه بر کشته شدن یک عضو جنبش امل لبنان در تظاهرات اعتراض آمیز امروز در نواحی بیروت، یک نفر دیگر نیز به قتل رسیده است.



برپایه این گزارش، تظاهرات در اعتراض به قطع جریان برق در شماری از نواحی شهر بیروت روی داد و بعد از کشته شدن یک عضو جنبش امل شدت گرفت.



خبرگزاری فرانسه پیشتر به نقل از یک مسئول جنبش امل لبنان که خواست نامش فاش نشود، نوشت که "علی حسن حمزه" عضو این جنبش بر اثر اصابت گلوله به پشت وی کشته شده است.

برپایه این گزارش، تظاهرات امروز یکشنبه در بیروت در اعتراض به قطع جریان برق در شماری از محله های این شهر روی داد و افراد مسلح به سمت نیروهای ارتش لبنان به هنگام تلاش آنها برای متفرق کردن تظاهرکنندگان تیراندازی کردند.



این تظاهرات محله های جنوب شرقی بیروت را شامل شد و سپس به جاده فرودگاه در مجاورت ناحیه جنوبی بیروت کشیده شد.

در همین حال، خبرنگار شبکه خبری الجزیره در گزارشی زنده از یکی از نواحی بیروت گزارش داد که ناآرامی ها در برخی نواحی بیروت همچنان ادامه یافت و گاهی صدای تیراندازی به گوش رسد و لحظاتی پیش تیراندازی در این محل روی داد که گفته می شود چهارنفر در آن زخمی شده اند.

وی افزود: براساس اطلاعات ما، سه نفر کشته و 19 نفر زخمی شده اند و رایزنی شخصیت ها و مسئولان برای آرام کردن اوضاع در جریان است.