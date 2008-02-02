انتقادات دانشجویان خلیج فارس بوشهر از وضعیت صنفی و آموزشی دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد یزدان پناه و هاشم داداشپور مدیران کل وزارت علوم در دور دوم سفر استانی هیئت دولت به استان بوشهر از خوابگاههای دانشجویی از خوابگاه دخترانه کوثر یک و پسرانه امام خمینی (ره) دانشگاه خلیج فارس بوشهر بازدید کردند.

کیفیت پائین غذای دانشجویی دانشگاه خلیج فارس بوشهر مورد اعتراض دانشجویان خوابگاهی این دانشگاه بود.

همچنین برخی دانشجویان در محل نمازخانه خوابگاه امام خمینی (ره) دانشگاه خلیج فارس بوشهر به مدیران وزارت علوم عنوان کردند، هیچ ارزیابی و نظارتی عمیقی بر روی سطح علمی اعضای هیئت علمی و تلاشی که در کلاسها برای دانشجو به خرج می دهند، انجام نمی شود. دانشجویان عنوان کردند، تکمیل فرم ارزیابی اعضای هیئت علمی چند دقیقه قبل از برگزاری امتحان انجام می شود.

یکی از دانشجویان نسبت به سلیقه ای برخورد کردن در طرح سئوالات و سلیقه ای برخورد کردن در دادن نمرات اعتراض کرد و برخی اساتید معروف به این هستند که باید 60 درصد دانشجویان یک کلاس را بیاندازند. یکی از دانشجویان گفت که از 67 دانشجوی حسابداری 2 تعداد 37 نفر موفق به گذراندن درس نشده اند که این نشان از یک ضعف عمومی است.

دانشجویان عنوان می کنند که معدل کلی دانشکده مهندسی مشروط (زیر 12) است و آن را یک رویداد روتین در دانشگاه خلیج فارس بوشهر می دانند و عنوان می کنند، معدل یکی از گروهای دانشکده علوم پایه تک رقمی شده است!

دانشجویان رشته عمران نسبت به کمبود استاد در این گروه آموزشی انتقاد کردند و مدعی هستند که این گروه آموزشی فقط یک استاد تمام وقت دارد و بقیه پروازی هستند.

یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت : "دانشکده مهندسی 40 دانشجوی ارشد دارد. دانشجویان کارشناسی ارشد درخواست یک پرینتر دارند اما مسئولین می گویند که بودجه نداریم."

این دانشجو تعداد کامپیوترهای موجود در سایت کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی را فقط 4 دستگاه عنوان کرد و نسبت به پائین بودن امکانات آن انتقاد داشت.

دانشجویان خوابگاهی دانشگاه خلیج فارس بوشهر نسبت به عدم وجود سایت کامپیوتر در خوابگاه انتقاد داشتند.

یکی از دانشجویان نسبت به عدم توجه مدیریت دانشگاه برای راه اندازی اردوهای دانشجویی انتقاد کرد، این در حالی است که معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نسبت به اردوهای دانشجویی تاکید دارد.

یکی از دانشجویان با انتقاد از اینکه سایت دانشگاه خلیج فارس بوشهر فقط از شنبه تا چهارشنبه هر هفته فعال است، عنوان کرد که مسئولان دانشگاه قصد دارند که به هر دانشجو فقط هفته ای 5 ساعت اینترنت بدهند و به مزاح در حضور مدیران وزارت علوم گفت: "دانشگاه خلیج فارس می خواهد اینترنت را جیره بندی کند."

دانشجویان مدعی هستند که بودجه هایی که برای حوزه فرهنگی وارد دانشگاه خلیج فارس بوشهر می شود برای حوزه های دیگر صرف می شود و عنوان می کنند، انجمن علمی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر معنا ندارد.

دکتر محمد جواد یزدان پناه، مقام مسئول وزارت علوم از دانشجویان سئوال کرد که رئیس دانشگاه هر چند وقت یکبار به خوابگاهها سر می زند. چند دانشجو در زمینه گفتند : "رئیس دانشگاه در طول دورانی که منصوب شده است فقط یکبار به خوابگاه آمده و آن هم چند هفته گذشته در پی سفر رئیس جمهوری و وزیر علوم به بوشهر بوده است که آمده در خوابگاه والیبال بازی کرده و فیلم برداری هم از وی کرده اند تا شاید از صمیمیت وی با دانشجویان نزد وزیر علوم غلو کنند."

برخی دانشجویان خواستار تغییر جدی در کادر مدیریتی دانشگاه خلیج فارس بوشهر بودند و خطاب به مسئولان وزارت علوم عنوان می کردند : "مدیریت دانشگاه همان مدیریت است و شما که بروید وضعیت به همان وضع سابق برمی گردد. رئیس دانشگاه در مدت دو سال مدیریت اش یک جلسه پرسش و پاسخ نگذاشته است."