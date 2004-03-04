هزاران فلسطيني شعار انتقام سر دادند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه، هزاران تن از فلسطينيان امروزپيكرهاي سه شهيد عضو گردان هاي عزالدين القسام شاخه نظامي گروه مقاومت حماس را در نوار غزه تشييع كردند.

شركت كنندگان در اين مراسم كه با حضور گسترده صدها تن از مبارزين گردانهاي عزالدين قسام برگزار شد، با سر دادن شعارهايي بر لزوم گرفتن انتقام خون شهداي مقاومت و نيز وحدت گروه هاي جهادي در مبارزه با اشغالگران اسراييلي تاكيد كردند.

اسماعبل ابوهنيه از رهبران حماس درحاشيه اين مراسم، ضمن اظهار انزجاراز جنايات اسراييل گفت: عقب نشيني صهيونيستها از نوارغزه نتيجه پايداري ومقاومت فلسطينيان عليه اشغالگران اسراييلي است.

سه عضو ارشد گردان هاي شهداي الاقصي شاخه نظامي جنبش حماس روز گذشته مورد حمله موشكي جنگنده هاي رژيم صهيونيستي قرار گرفته و به شهدا رسيدند.