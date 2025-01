به گزارش خبرنگار مهر، شاید بارها اسمش را شنیده باشید، اما از خواص اعجاب انگیزش خبر نداشته باشید. یونجه تازه طبعی گرم و تر و خشک شده آن طبعی گرم و خشک دارد. یونجه سرشار از پروتئین بوده و دو برابر اسفناج آهن دارد به همین دلیل در اروپا و آمریکا از یونجه به جای اسفناج استفاده می‌کنند.

یونجه منبع غنی از انواع ویتامین‌ها

یونجه دارای پروتئین‌، آهن و فسفر است، همچنین وجود ویتامین E نیز باعث خواص بیشتر آن شده است.، زیرا ویتامین E که آن را ویتامین ضد عقیم بودن می‌نامند، یکی از عناصر مخصوص برای تولید مثل است.

یونجه به علت وجود مقدار خیلی زیاد ویتامین C، اختلالات بدنی ناشی از کمبود این ویتامین را به سرعت برطرف می‌کند. ناگفته نماند که متخصصان امر با آزمایش‌های دقیق معلوم کرده‌اند که در بین مواد غذایی مختلف، جعفری بیش از همه دارای ویتامین C است و حتی لیموترش که شهرت دارد و از حیث ویتامین C فوق‌العاده غنی است، در لیست مربوطه خیلی پایین‌تر از جعفری قرار گرفته است، آن گاه همان متخصصان در تجزیه یونجه ثابت کرده‌اند که مقدار ویتامین C آن دو برابر جعفری و چهار برابر لیموترش است.

یونجه به علت وجود مواد مغذی از قبیل پروتئین‌های مختلف و ویتامین‌های گوناگون مخصوصاً ویتامین A، آهن، فسفر و مقدار نسبتاً زیاد کلسیم در تغذیه کودکان و رشد و نمو و استحکام استخوان‌بندی آن‌ها و درمان راشیتیسم حائز کمال اهمیت است.

عوارض مصرف بیش از حد یونجه

یونجه باید به صورت معتدل و در مواردی با مشورت پزشک استفاده شود. مصرف زیاد یونجه موجب نفخ می‌شود، مانند هر گیاه می‌تواند یک واکنش آلرژیک به وجود آورد. بنابراین افرادی که مستعد ابتلاء به آلرژی هستند، باید هنگام استفاده از یونجه و محصولات یونجه در هر شکل احتیاط کنند و همچنین منع استفاده از یونجه برای افرادی است که به بیماری‌های خود ایمنی، مشکلات کیسه صفرا و پانکراتیت مبتلا هستند.

شیوه‌های مختلف یونجه

روغن دانه یونجه اگر با پارچه روی عضوی که لرزش دارد ضماد شود و چند ساعتی، هر روز بماند، در کاهش لرزش عضو (رعشه) مؤثر است. برای تهیه شربت یونجه ۳۰۰ گرم یونجه خشک را در یک لیتر آب می‌جوشانند تا نصف شود. سپس آن را با فشار صاف نموده و با ۹۰۰ گرم قند یا شکر شیرین کرده و روزی ۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم از این شربت مصرف می‌کنند.

یونجه سرشار از مواد مغذی بی‌نظیر است به همین دلیل اگر مدتی مرتباً مصرف شود در تقویت مزاج فوق‌العاده مؤثر است. این گیاه اشخاص نحیف و لاغر را فربه و چاق می‌کند.

ترشح شیر و مقدار آن را در زنانی که بچه شیر می‌دهند زیاد می‌کند و این البته به علت وجود مواد مقوی، مغذی، پروتئین‌ها، ویتامین‌ها و مخصوصاً کلسیم موجود در آن است، برای محکم شد، استخوان‌بندی کودکان شیرخوار بسیار مناسب است، برای بزرگسالان انرژی‌زا است، دم‌نوش آن برای اسهال و نرم‌کردن سینه و تسکین سرفه مفید است، کمک به پاکسازی روده و تصفیه خون بسیار مؤثر عمل می‌کند.

عرق یونجه

یونجه، گیاهی از خانواده حبوبات است که خواص دارویی بسیاری دارد. در گذشته، یونجه تنها در آسیای جنوبی و مرکزی رشد می‌کرد، اما اکنون در سراسر جهان کشت می‌شود. برای تهیه عرق یونجه، گیاه یونجه را می‌جوشانند و بخار ایجاد شده را خنک می‌کنند تا عرق به دست آید. این عرق در طب سنتی دارای طبع گرم و تر است و به دلیل فواید متعدد، به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عرق یونجه دارای خواص بی‌شماری است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کاهش کلسترول خون، کاهش قند خون و ضد دیابت بودن، تسکین علائم یائسگی، خاصیت آنتی‌اکسیدانی و ضد التهابی، کمک به پاکسازی کبد و افزایش وزن و چاقی اشاره کرد. این خواص به دلیل محتوای بالای ویتامین‌ها، مواد معدنی و پروتئین‌های موجود در یونجه به وجود می‌آید.

کاهش علائم یائسگی با عرق یونجه: راهکاری طبیعی و مؤثر

عرق یونجه به دلیل دارا بودن ترکیبات فیتواستروژن، می‌تواند به کاهش علائم یائسگی کمک کند. فیتواستروژن‌ها ترکیباتی شبیه به هورمون استروژن هستند و می‌توانند اثرات مشابهی در بدن ایجاد کنند. مصرف عرق یونجه می‌تواند به کاهش علائمی مانند گرگرفتگی کمک کند، اما باید با احتیاط و تحت نظر پزشک مصرف شود.

افزایش سلامت رحم با عرق یونجه

عرق یونجه به دلیل داشتن آهن و مواد معدنی، می‌تواند به بهبود خون‌رسانی به رحم کمک کند. همچنین، این عرق می‌تواند هورمون‌ها را تنظیم کرده و قاعدگی را منظم کند. مصرف عرق یونجه به زنان در هر سنی توصیه می‌شود تا سلامت رحم و قدرت باروری خود را بهبود بخشند.

آیا عرق یونجه می‌تواند به لاغری کمک کند؟

برای لاغری و کاهش وزن، بیشتر جوانه یونجه توصیه می‌شود، زیرا حاوی فیبر و پروتئین بالاست و می‌تواند احساس سیری را افزایش دهد. در حالی که عرق یونجه برای لاغری توصیه نمی‌شود، مصرف جوانه آن می‌تواند به کاهش وزن کمک کند. تحقیقات بیشتری برای اثبات خواص عرق یونجه در این زمینه نیاز است.

عرق یونجه با خواص متعدد از جمله کاهش کلسترول، کنترل قند خون، تسکین علائم یائسگی و خواص آنتی‌اکسیدانی یک ماده طبیعی مفید است. این عرق به دلیل محتوای بالای ویتامین‌ها و مواد معدنی، در طب سنتی جایگاه ویژه‌ای دارد؛ با مصرف منظم و صحیح عرق یونجه، می‌توانید از فواید بی‌نظیر آن بهره‌مند شوید.