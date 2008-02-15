بانک تجارت هیچ اقدامی برای آزادی زندانیان دیه انجام نداده است

محمد علی ساری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : اعتبار تصویب شده در هیئت وزیران به بانک تجارت پرداخت شده و علی رغم ابلاغ این اعتبار به شعبات بانک در تمامی استان ها ، اما تا کنون اقدامی در جهت پرداخت وام به زندانیان دیه انجام نشده است.

وی تصریح کرد: بانک تجارت نسبت به اجرای مصوبه هیئت وزیران در ارتباط با اقدام در جهت آزادی زندانیان دیه بی توجهی نموده است.

معاون ستاد دیه کشور در ارتباط با اقدام سایر بانک ها در این خصوص ، گفت: 93 نفر از زندانیان دیه با اعتبار 7 میلیارد و 280میلیون ریالی بانک ملت طی دو ماه اخیر و همچنین 121 نفر نیز از زندانیان دیه با اعتبار 13 میلیارد و 460 میلیون ریالی بانک رفاه آزاد شده اند.