  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۰

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

بانک تجارت هیچ اقدامی برای آزادی زندانیان دیه انجام نداده است

بانک تجارت هیچ اقدامی برای آزادی زندانیان دیه انجام نداده است

معاون ستاد دیه کشور گفت: بانک تجارت تاکنون هیچ اقدامی در جهت پرداخت وام قرض الحسنه به زندانیان دیه نکرده است.

محمد علی ساری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : اعتبار تصویب شده در هیئت وزیران به بانک تجارت پرداخت شده و علی رغم ابلاغ این اعتبار به شعبات بانک در تمامی استان ها ، اما تا کنون اقدامی در جهت پرداخت وام به زندانیان دیه انجام نشده است.

وی تصریح کرد: بانک تجارت نسبت به اجرای مصوبه هیئت وزیران در ارتباط با اقدام در جهت آزادی زندانیان دیه بی توجهی نموده است.

معاون ستاد دیه کشور در ارتباط با اقدام سایر بانک ها در این خصوص ، گفت: 93 نفر از زندانیان دیه با اعتبار 7 میلیارد و 280میلیون ریالی بانک ملت طی دو ماه اخیر و همچنین 121 نفر نیز از زندانیان دیه با اعتبار 13 میلیارد و 460 میلیون ریالی بانک رفاه آزاد شده اند.

کد مطلب 638549

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها