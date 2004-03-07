"خبرفوري": پرونده ليبي فقط براي اطلاع به شوراي امنيت گزارش مي شود !

خبرنگار اعزامي مهر به وين دقايقي پيش گزارش داد كه بر اساس گفتگوها و رايزني هاي اعضاي شوراي حكام، آژانس بين المللي انرژي اتمي درنشست آينده خود پرونده ليبي را به دليل حركت در مسير دستيابي به سلاحهاي اتمي به شوراي امنيت ارجاع خواهد كرد. لكن ديپلماتها معتقدند اين حركت تنها براي رعايت ظواهر كار در روال قانوني آژانس است و به خاطر معاملات انجام گرفته كه يكي از محورهاي آن تحويل بدنه اصلي صنعت هسته اي و موشكي ليبي به آمريكا است، پرونده مربوط فقط براي آگاهي شوراي امنيت ارسال خواهد شد و به موارد تنبيهي و اجرايي اشاره اي نخواهد شد.

اخبار تكميلي متعاقبا ارسال مي شود .

کد مطلب 63942