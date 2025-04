به گزارش خبرگزاری مهر، روز بازی جوانمردانه (Play True Day) در خلال کنفرانس آموزشی وادا در سال ۲۰۱۳ در آمریکای لاتین شکل گرفت. اولین جشن رسمی آن در سال ۲۰۱۴ با هدف متحد کردن جامعه جهانی ورزش، برگزار شد.

از زمان نخستین جشن در سال ۲۰۱۴، روز بازی جوانمردانه از یک ابتکار کوچک به یک جنبش جهانی تبدیل شده است که هر ساله میلیون‌ها نفر در آن مشارکت می کنند.

در سال ۲۰۲۴ و در دهمین سالگرد این روز، بیش از ۱۰۰ کشور و ۵۰ سازمان شرکت کردند و موجی جهانی از حمایت از ورزش پاک را در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کردند.

امسال شعار این روز (Play True: It Starts with You) "بازی جوانمردانه؛ از خودت شروع می شود" می باشد که با هشتک در شبکه های اجتماعی در حال انتشار است.

11 آوریل مصادف با 22 فروردین روز جهانی مبارزه با دوپینگ است.