شکست ایران برابر بحرین و کم شدن شانس صعود/ کار دشوار برابر قهرمان آسیا

به گزارش خبرنگاراعزامی مهربه اصفهان، سیزدهمین دوره رقابتهای هندبال جام ملتهای آسیا و انتخابی جام جهانی با حضور 10 تیم از روز یکشنبه 28 بهمن ماه در اصفهان آغاز شده که در پایان مسابقات روز پنجشنبه دوم اسفندماه تیم ایران در سومین دیدار خود در مرحله مقدماتی با نتیجه 33 بر 32 مغلوب تیم بحرین شد.

تیم قطر نیز از گروه دوم با نتیجه 32 بر31 از سد تیم ژاپن گذشت. طبق جدول رده بندی تیم بحرین با کسب پیروزی برابر تیم ایران با 3 برد و 6 امتیاز و احتساب گل های زده در صدر جدول گروه اول ایستاد.

تیم کویت با 6 امتیاز و اختلاف گل کمتر در رده دوم جدول جای دارد و تیم ایران با 4 امتیاز سوم است. دو تیم چین ولبنان نیز بدون امتیاز موفق به صعود به مرحله نیمه نهایی نشده اند.

در بازی های روز پایانی چنانچه تیم ایران بتواند با اختلاف دو امتیاز بر تیم کویت پیروز شود می تواند به عنوان صدرنشین و با یک اختلاف امتیاز به عنوان تیم دوم گروه اول به مرحله نیمه نهایی راه یابد.

دراین صورت تیم کویت به جمع چهار تیم راه نخواهد یافت و دو تیم ایران و بحرین از گروه خود صعود خواهند کرد.

در این گروه بازی امروز ایران و کویت از حساسیت خاصی برخوردار است و بازی لبنان و چین برای کسب عنوان سوم و چهارم جدول برگزار خواهد شد. تیم کشورمان امروز باید برابر قهرمان آسیا به میدان برود و این کار را برای ملی پوشان هندبال سخت می کند.

در گروه دوم نیز تیم کره جنوبی با کسب 6 امتیاز و کسب پیروزی دربازی روز گذشته اش به عنوان اولین تیم حضورش را در مسابقات مرحله نیمه نهایی قطعی کرده است. تیم قطر با 4 امتیاز عنوان دوم جدول را از آن خود کرده و تیم های ژاپن و عربستان با 3 امتیاز عناوین بعدی را دارند. امارات نیز از این گروه بدون کسب پیروزی و امتیاز در رده آخر ایستاد.

در این گروه هم بازی بین دو تیم عربستان و امارات تعیین کننده چهره تیم دوم این گروه خواهد بود.

برنامه روز ششم- جمعه سوم اسفندماه :

* امارات - عربستان از گروه دوم - ساعت 30/14

* لبنان - چین از گروه اول - ساعت 30/16

* کره جنوبی - قطر از گروه دوم ساعت 30/18

* ایران - کویت از گروه اول ساعت 30/20