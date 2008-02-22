احضار استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی منتفی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه کمیته مرکزی اطلاع رسانی قوه قضائیه، دکتر علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: موضوع احضار محمدی گرگانی استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی برای اجرای حکم که اخیرا در برخی سایت های خبری منتشر شده، نادرست بوده و تکذیب می شود.

وی تصریح کرد: آیت الله هاشمی شاهرودی پیش از این دستور توقف اجرای حکم نامبرده را صادر کرده بود.

به گزارش مهر، محمد محمدی گرگانی رئیس گروه حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده مردم گرگان و آق قلا در اولین دوره مجلس شورای اسلامی است. پیش از این در سال 79 دادگاهی برای این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل شده بود و نتیجه آن صدور حکم 4 ماه حبس بود. در نهایت رئیس قوه قضائیه دستور توقف اجرای حکم را صادر کرد.