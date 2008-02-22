  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۱۷

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:

احضار استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی منتفی است

احضار استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی منتفی است

علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه خبر مربوط به احضار استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی برای اجرای حکم را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه کمیته مرکزی اطلاع رسانی قوه قضائیه، دکتر علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: موضوع احضار محمدی گرگانی استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی برای اجرای حکم که اخیرا در برخی سایت های خبری منتشر شده، نادرست بوده و تکذیب می شود.

وی تصریح کرد: آیت الله هاشمی شاهرودی پیش از این دستور توقف اجرای حکم نامبرده را صادر کرده بود.

به گزارش مهر، محمد محمدی گرگانی رئیس گروه حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده مردم گرگان و آق قلا در اولین دوره مجلس شورای اسلامی است. پیش از این در سال 79 دادگاهی برای این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل شده بود و نتیجه آن صدور حکم 4 ماه حبس بود. در نهایت رئیس قوه قضائیه دستور توقف اجرای حکم را صادر کرد.

کد مطلب 643352

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه