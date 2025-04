منابع و مواد آزمون پذیرش دانشجوی لیسانس به پزشکی سال ۱۴۰۴ منتشر شد

موضوع

Medical microbiology, Murray et al The latest edition ۹th Edition, ۲۰۲۰ عنوان موضوع: Introduction to Medical Microbiology

Commensal and Pathogenic Microbial Flora in human

Sterilization, Disinfection, and Antisepsis

Microscopy and in Vitro Culture

Bacterial Classification, Structure, and Replication

Bacterial Metabolism and Genetics

Mechanisms of Bacterial Pathogenesis

Role of Bacteria in Disease

Laboratory Diagnosis of Bacterial Dis

Antibacterial Agents

Staphylococcus Gram-Positive Cocci and Related

Streptococcus

Enterococcus Gram-Positive Cocci and Other

Bacillus

Listeria and Erysipelothrix

Corynebacterium Gram-Positive Rods and Other

Nocardia and Related Bacteria

Mycobacterium

Neisseria and Related Genera

Enterobacteriaceae

Vibrio and Aeromonas

Campylobacter and Helicobacter

Pseudomonas and Related Bacteria

Hemophilus and Related Bacteria

Bordetella

Francisella and Brucella

Legionella

Miscellaneous Gram-Negative Rods

Clostridium

Anaerobic, non–Spore-Forming, Gram-Positive Bacteria Anaerobic GramNegative Bacteria

Treponema, Borrelia,and Leptospira

Mycoplasma and Ureaplasma

Rickettsia and Orientia

Ehrlichia, Anaplasma, and Coxiella

Chlamydia and Chlamydophila