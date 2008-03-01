اجرای طرح ملی واکسیناسیون هپاتیت" B " از 15 اسفند ماه/ 400 میلیون نفر در دنیا ناقل بیماری هپاتیت B هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید موید علویان در یک نشست خبری به تشریح چگونگی اجرای طرح ملی واکسیناسیون هپاتیت B برای متولدین 69 پرداخت و افزود : نوبت اول این طرح از 15 تا 25 اسفند ماه 86، نوبت دوم از 15 تا 25 فروردین و نوبت سوم از 15 تا 25مرداد ماه 87 اجرا خواهد شد.

معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصریح کرد: طبق پیشنهاد مراکز تحقیقاتی مصوب شد تا متولدین 68 ، 69 ، 70 و 71 تحت پوشش واکسیناسیون هپاتیت B قرار گیرند که این امر از سال گذشته آغاز شد و در ابتدا متولدین سال 68 تا پوشش 90 درصد واکسینه شدند که امسال نیز بنا داریم متولدین 69 و در سالهای آینده متولدین 70 و 71 را تحت پوشش قرار دهیم .

علویان اظهار داشت : طبق آمار سرشماری سازمان آمار، یک میلیون و 720 هزار نفر متولدین 69 در کشور داریم که باید تحت واکسیناسیون هپاتیت B قرار گیرند اما باید متذکر شد که در حدود 50 تا 60 هزار نفر از متولدین 68 هنوز واکسینه نشده اند که این تعداد نیز جهت واکسینه شدن به متولدین 69 اضافه خواهند شد.

وی در ارتباط با انجام تست قبل از انجام واکسیناسیون گفت : تست قبل از تزریق واکسن را توصیه نکرده ایم چرا که اساسا کار پیشگیری در کار حجیم نیاز به غربالگری قبلی ندارد.

وی خاطر نشان کرد : این واکسن برای کسانی که تمایل به تزریق آن دارند هیچ عارضه ای ندارد و در مراکز بهداشتی و درمانی انجام می شود.

معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت : در دور قبلی اجرای طرح واکسیناسیون هپاتیت B فقط 20 درصد کار توسط ما انجام شد و باید تاکید کرد که موفقیت 80 درصد اجرای طرح ناشی از فعالیت رسانه ها در آگاه نمودن مردم بود.

علویان خاطر نشان کرد: در دوره قبلی اجرای این طرح حتی نامه ای به وزارت آموزش و پرورش در این خصوص ارسال نکردیم و این رسانه ها بودند که ضرورت تزریق این واکسن را به مردم القاء کردند.

وی در ارتباط با تامین واکسن مورد نیاز برای متولدین 69 گفت : تا کنون 2 میلیون واکسن داخلی ساخت مؤسسه پاستور را دریافت کرده ایم و 30 میلیون دوز واکسن هپاتیت B نیز در حال ساخت است و از مؤسسه پاستور خواسته شده تا واکسن مورد نیاز را تولید کند که اعلام کرده اند که فقط یک میلیون دوز واکسن در ماه می توانند تولید کنند که با توجه به این امر باید گفت به 18 میلیون دوز واکسن دیگر نیاز داریم .

معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با بیان اینکه سالانه 50 میلیون نفر در دنیا به بیماری هپاتیت B مبتلا می شوند تصریح کرد: کسانی که در دوره کودکی به این بیماری مبتلا می شوند ، بیماری در 90 درصد آنان مزمن می شود و زمانی که بیماری در سنین بلوغ ظاهر شود تا 10 درصد به صورت مزمن بروز می کند.

وی خاطر نشان کرد: تزریق این واکسن در سه نوبت الزامی است اما برای تمامی مردم این واکسن را توصیه نمی کنیم و در ابتدا باید از افراد پر خطر در مقابل این بیماری محافظت کنیم.

وی خاطر نشان کرد: تزریق واکسن هپاتیت B برای ماموران آتش نشانی و رفتگران شهرداری نیز از سال گذشته آغاز شده است.

وی همچنین به تشریح وضعیت بیماری هپاتیت در ایران و سایر کشورها اشاره کرد و افزود: هپاتیت B در دنیا به لحاظ توزیع بیماری به سه شکل شیوع کم ، متوسط و بالا تقسیم می شود که این امر به میزان ناقلین هپاتیت بر می گردد.

معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با بیان اینکه در سراسر دنیا 400 میلیون نفر ناقل بیماری هپاتیت B هستند افزود : بررسی ها نشان می دهد شیوع این بیماری در چین تایپه و آسیای جنوب شرقی بالا است اما در کشور ما خوشبختانه از سال 72 واکسیناسیون نوزدان و افراد پر خطر مورد اجرا قرار گرفت و این امر باعث شد تا 80 درصد از بیماری جدید در جامعه کاهش یابد و در حال حاضر می توان گفت این بیماری از شیوع متوسط به شیوع کم تغییر یافته است و این امر در سایر کشورها نیز در حال اتفاق است.

علویان خاطر نشان کرد : برآوردها نشان می دهد مراقبت از یک بیمار مبتلا به هپاتیت B یک میلیون تومان هزینه دارد و زمانیکه بیمار نیاز به بستری داشته باشد این هزینه تا 10 میلیون تومان افزایش می یابد و زمانی که به پیوند کبد منجر شود این هزینه به 40 میلیون تومان می رسد.

وی بر آگاه نمودن مردم از این بیماری و ضرورت واکسیناسیون تاکید کرد و افزود : دوری از رفتارهای پر خطر و رعایت بهداشت فردی جزء مراقبت های مهم محسوب می شود که باید در جهت کاهش شیوع این بیماری مورد توجه قرار گیرد و رسانه ها در این امر نقش مهمی را بر عهده دارند.

وی همچنین در این جلسه از اختصاص یک تریبون در وزارت بهداشت جهت پاسخگویی مدیران و کارشناسان وزارت بهداشت به خبرنگاران خبر داد و گفت : سه شنبه هر هفته دو تن از مدیران وزارت بهداشت پاسخگوی سئوالات خبرنگاران در خصوص مسائل مختلف در حوزه بهداشت و درمان خواهند بود.