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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۰۱

زارعی "با چشمان بسته می‌بوسمت" را به مولوی می‌برد

کورش زارعی در تلاش است شرایط اجرای نمایش "با چشمان بسته می‌بوسمت" را در تالار مولوی فراهم کند.

وی در مورد شرایط اجرای این نمایش که برای حضور در جشنواره تئاتر فجر آماده شده بود به خبرنگار مهر گفت: "پس از اینکه موفق به حضور در جشنواره نشدیم نمایش را برای اجرا به تالار مولوی ارائه کردم و بر اساس توافق اولیه خرداد 87 برای اجرای عمومی در نظر گرفته شده است."

نمایش "با چشمان بسته می‌بوسمت" بر اساس متن محمدرضا کوهستانی اجرا می‌شود و داستان آن درباره دوستی دو همرزم است که یکی از آنها شهید می‌شود. دوست دیگر به خاطر احساس دین با همسر دوستش ازدواج می‌کند، اما پس از سال‌ها یادداشتی از او به دستش می‌رسد. سیدجواد طاهری، وفا طرفه، زکیه بهبهانی و حدیثه ابویی بازیگران این نمایش هستند.

کد مطلب 647903

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