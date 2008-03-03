FIFA و WADA برای مبارزه با دوپینگ توافق نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که در مقر فیفا در زوریخ برگزار شد همچنین نسخه تجدید نظر شده قوانین جهانی ضد دوپینگ و پیمان یونسکو مورد بحث و بررسی قرارگرفت و درنهایت فیفا از انعطاف پذیری جهت اعمال مجازات‌های دوپینگ در این نسخه ابراز رضایت کرد.



"سپ بلاتر" رئیس فیفا در این ‌باره گفت : فیفا و وادا اهداف مشترکی برای مبارزه با دوپینگ دارند و ما به هرنحو ممکن به همکاری‌های خود در این زمینه ادامه می ‌دهیم و مطمئنم که می توانیم به اهداف بزرگی در این زمینه دست یابیم .



"جان فاهی" رئیس وادا هم اظهار داشت : این آژانس برای همکاری با فیفا ارزش قائل است و به اقدامات بسیار ارزشمندی که کمیته پزشکی فیفا تاکنون داشته از جمله برنامه ‌های تحقیقاتی و آموزشی احترام می ‌گذارد.



درتوافقنامه صورت گرفته "فیفا" حمایت بدون قید و شرط خود را از "وادا" در مبارزه با دوپینگ اعلام کرده و عنوان نموده است که نهایت تلاش خود را برای اطمینان از تصویب قوانین جهانی ضد دوپینگ توسط نهادهای زیرمجموعه این فدراسیون انجام خواهد داد.



از سوی دیگر وادا نیز اعلام کرد که شرایط خاص ورزش‌های تیمی را درمقایسه با ورزش‌های انفرادی درنظرخواهد گرفت و مذاکرات خود را در مورد نحوه آزمایش ورزش‌های تیمی ادامه خواهد داد.