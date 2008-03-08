700 هزار اصله نهال در استان سمنان توزیع می شود

سیدحسن میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: 200 هزار اصله نهال به عرصه های جنگلی و 500 هزار نهال برای توسعه فضای سبز در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه اتحاد ملی، انسجام اسلامی، حفاظت از منابع طبیعی و حمایت از نسل‌ها شعار امسال هفته منابع طبیعی است، گفت: سه هزار اصله نهال در پارک موزه دفاع مقدس استان سمنان به یاد سه هزار شهید استان سمنان در اولین روز این هفته کاشته شد.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان اعطای درجه به 25 نفر از نیروی های یگان حفاظت از منابع طبیعی، گشایش پاسگاه ویژه منابع طبیعی در استان سمنان، بهره‌ برداری از ‪ ۱۰‬ طرح آبخیزداری و یک طرح بیابان‌زدایی و به صدا درآمدن زنگ سبز را از برنامه های هفته منابع طبیعی در استان سمنان عنوان کرد.

سال گذشته یک میلیون نهال در هفته منابع طبیعی استان سمنان توزیع شد که به دلیل سرمازدگی توزیع نهال در این استان نسبت به سال گذشته 300 هزار اصله کاهش داشت.