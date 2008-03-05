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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۳۶

خانواده نیکخواه بهرامی در جشن قهرمانی مهرام /"صمد" با لباس " آیدین" جام قهرمانی را بالا برد

جام قهرمانی رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور توسط پدر صمد نیکخواه بهرامی و برادر مرحومش به بازیکنان تیم مهرام اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خانواده آیدین نیکخواه بهرامی به عنوان  تماشاگران ویژه حاضر در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی، از نزدیک شاهد قهرمانی فرزندشان "صمد نیکخواه بهرامی" و تیمش در رقابت های لیگ برتر بودند.

پدر خانواده نیکخواه بهرامی بنا به درخواست محمود مشحون (رئیس فدراسیون بسکتبال) کاپ قهرمانی را به پسرش و دیگر بازیکنان مهرام اهدا کرد.

دراین میان صمد نیکخواه بهرامی که از ابتدا لباس شماره 9 برادر مرحومش "آیدین نیکخواه بهرامی" را زیر لباس اصلی خود به تن کرده بود، هنگام ایستادن بر روی سکوی قهرمانی و دریافت جام قهرمانی از دستان پدرش، لباس شماره 14 خود را درآورد تا با لباس برادر مرحومش قهرمانی خود و تیمش را جش بگیرد.

صمدنیکخواه بهرامی در پیروزی امروز مهرام و قهرمانی در مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور نقش به سزایی داشت هر چند که در اوایل کوارتر چهارم 5 فوله شد و زمین بازی را ترک کرد.

کد مطلب 650551

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