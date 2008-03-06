فهرست نهایی نامزدهای مجلس در استان کرمان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، اسامی ‪ ۱۱۹‬نامزد تایید صلاحیت شده هشتمین دوره مجلس در استان کرمان از سوی ستاد انتخابات این استان به شرح ذیل اعلام شد:

در حوزه انتخابیه کرمان و راور، ‪ ۳۲ ‬ نفر به نامهای سیما اسماعیل بیگی ‌کرمانی، محمد افروز، مرتضی امیرزاده، مهرداد امیری‌ مقدم، حسین ایرانمنش، امین باقی زاده، انوشیروان بهره‌مند، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، محمد جمشیدی‌ گوهری، منصور حسین ‌شاهی، فروغ حکیمی ‌پور، هوشنگ حمیدیان، بابک زند وکیلی، اعظم شادکام فرخی، مهدی عرب پور، احمد غضنفری مقدم، محمد جواد فدایی فتح ‌آبادی، محمد فرشاد، منصور فروزان ‌مهر، غلامرضا کرمی، محمدعلی کریمی، حیدر کریمی ‌نژاد، محمد متولی‌ امامی، ناصر محسنی ‌نیا، سیدعلی مدنی ‌کرمانی، طیبه ملک محمدی، علی اصغر مهرابی ‌ماهانی، عباس موحدی نیا، سیدمسعود میرتاج ‌الدینی، محمد میرزایی، بتول نامجو و عبدالرضا نظری زاده ‌کرمانی برای کسب کرسی مجلس هشتم با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

همچنین در حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان، ‪ حسین امیری خامکانی، محمد تراب‌ زاده زرندی، سیدعلی تهامی پور زرندی، سیدمحمد رضا جعفری، محمدجواد حبیبی پور کوهبنانی، سیدابوالفضل حسینی، محمد مهدی ‌زاده جرجافکی و زهرا نیک ‌اندیش راوری کاندیدای مجلس هشتم هستند.

در حوزه انتخابیه کهنوج، منوجان، رودبار جنوب و قلعه گنج نیز علیرضا حبیبی ‌پور، عبدالرسول عزتی و محمد فلاح‌ کهن و در حوزه ‌انتخابیه سیرجان و بردسیر سیدمهدی بنی طبا جشوقانی، مسعود بهشتی راد، علیرضا پور ابراهیمی، شهباز حسن پور بیگلری، سیداحمد حسینی، محمدحسین دعاگویی، محمدتقی ستوده، علیرضا فتحی زاده، رضوان کسب زاده، رضا محمود آبادی، محمد کاظم میرحسینی و محمود نادری با یکدیگر برای ورود به مجلس رقابت می کنند.

همچنین در حوزه انتخابیه رفسنجان، علی اسماعیلی حسین ‌آباد، حسین اسمعیلی ‌نیا، عبدالمهدی انصاری، علی بمانی گلنا آبادی، محمدرضا توحیدی ‌پور، محمدرضا حسنی ‌رنجبر، محمدرضا حسین زاده ‌کمال آباد، سید محمد حسینی، محمود دره‌کردی، محمدحسین رجبیان، علی ‌اصغر رنجبر توتویی، سیدعلی علوی، حسین‌علی پورشمس ‌آباد، محمدعلی علی‌نقی‌زاده، محمد فصیحی‌هرندی، علی کرمی زارع قاسم‌ آبادی، علی کلانتری، عباس محمدرضایی، سیدمحمد مهدوی ‌نیا، حسین مهرابی بشرآبادی، مجید نجم‌ الدینی و حسین هاشمیان کاندید خواهند بود.

اسامی حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد نیز شامل علی اسلامی ‌پناه، میثم تارم، اشرف جبالبارزی، علی زادسر، فرج‌ اله عارفی، محمود عربی، یحیی کمالی ‌پور، بختیار مجاز و اسامی حوزه انتخابیه بم نیز شامل امان‌الله احسانی، یوسف امینی، رضا بهشتیان، داود پور دهقان قلعه‌خان ، فرید رنجبر، هادی شهسواری، محمدجواد شهمراد زاده، موسی غضنفرآبادی، علیرضا قربانی برواتی و اصغر مکارم است.

در حوزه انتخابیه بافت هم محمد آقاجانی، محمدتقی بختیاری، فریدون بهشتیان، احمد پیش ‌بین، علیرضا حاجی زاده‌ محمدنصیرخانی، حیدر حیدریان، هدایت‌ الله سلطانی‌ نژاد، صلاح ‌الدین شمس‌ الدینی، منصور طغرلی، حمداله منزلی‌ توکلی، حمید موسی‌اکبری، احمد ناصری تکلو، فرزین ناصری تکلو نیز کاندید شده اند.

اسامی کاندیداهای حوزه انتخابیه شهر بابک نیز شامل علیرضا اسدی کرم، نجف بخشوده، پیام جوادی، مصطفی رضاحسینی، جعفر رضازاده ساراب، محمدابراهیم زین ‌الدینی میمند، محمدعلی سالاری، محمود سالاری کنگ، حسن صادقیان، سیدغلامرضا علوی‌مقدم، سیدمصطفی هاشمی ریسه است.