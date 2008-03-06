سیاست جهانی انزوای حماس شکست خورده است/اسرائیل به محاصره غزه پایان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هشت سازمان غیردولتی انگلیس از جمله موسسه " آکسفام" و عفو بین الملل طی گزارش مشترکی همچنین خواستار پایان دادن به محاصره غزه از سوی رژیم صهیونیستی شدند.

در این گزارش آمده است:" وضعیت 1.5 میلیون فلسطینی در نواز غزه هم اکنون از هر زمان دیگری از آغاز اشغالگری نظامی اسرائیل در سال 1967 بدتر است."

آنها خواستار مذاکره با حماس شدند و گفتند:" سیاست بین المللی انزوای حماس هیچ سودی نداشته است. ما از دولت انگلیس و اتحادیه اروپا می خواهیم تا سیاست در حال شکست خودداری از تعامل را کنار بگذارند و گفتگوی سیاسی با همه طرفهای فلسطینی را آغاز کنند."

در بخش دیگری از این گزارش آمده است : محاصره غزه در برقراری امنیت برای فلسطینیها و همچنین اسرائیلیها شکست خورده است.

این سازمانهای غیردولتی اعلام کردند :" ما از دولت انگلیس و اتحادیه اروپا می خواهیم تا ادامه محاصره غزه و نقض قانون بشردوستانه بین الملل از سوی دولت اسرائیل را قاطعانه محکوم کنند."

این گزارش تصویر نگران کننده ای از وضعیت در منطقه پرجمعیت نوار غزه ترسیم می کند و می گوید که 80 درصد از مردم این منطقه به کمک غذایی نیاز دارند و 40 درصد بیکار هستند.

حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از چهارشنبه هشتم اسفند آغاز شد و در جریان این حملات تاکنون بیش از 125 فلسطینی به شهادت رسیده اند، اما شورای امنیت که مسئول اصلی حفظ صلح در جهان به حساب می آید تاکنون هیچ واکنشی به این جنایتها نشان نداده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته بر ادامه حملات ارتش این رژیم به شهرها و روستاهای فلسطینی تاکید و نسل کشی و کشتار در غزه را حق این رژیم غاصب خواند.