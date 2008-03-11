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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۱

هنگام مصرف دارو از جویدن قرصها خودداری کنید

هنگام مصرف دارو از جویدن قرصها خودداری کنید

با وجود اینکه خرد کردن یا جویدن قرصها در بسیاری موارد ساده تر به نظر می رسد اما اینکار می تواند عوارض خطرناکی در پی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ای.بی.سی نیوز محققان معتقدند که خرد کردن یا جویدن قرصها موجب افزایش سرعت جذب آنها در بدن می شود.

بنابر همین گزارش در مواردی انتشار و جذب سریع دارو برای بدن به منزله شوک بوده و می تواند مشکل ساز باشد. زیرا با استفاده از نوشیدن آب و قورت دادن، قرصها به تدریج حل شده و به تدریج وارد جریان خون شده و بر بدن تاثیر می گذارد.

کارشناسان به خصوص در مورد داروهای مسکن هشدار می دهند که از خرد شدن یا جویدن آنها خودداری شود زیرا ممکن است تغییرات ناگهانی در سیستم عصبی بدن ایجاد کرده و در مواردی منجر به خطرات شدید گردد.

در ضمن خانم های باردار نیز به هیچ وجه نباید بدون تجویز پزشک قرصی را خرد کرده و بجوند زیرا ممکن است اینکار با افزایش ناگهانی فشار خون آنها شده و به جنین نیز صدمه وارد کند.

در مورد بیماران قلبی نیز این کار می تواند منجر به باز شدن ناگهانی رگها شده و در مواردی منجر به سردرد یا حتی سکته شود .

به همین دلیل قبل از مصرف هر گونه دارویی نحوه مصرف آنرا  با پزشک خود در میان بگذارید تا با یک اشتباه دچار مشکلات بعدی نشوید.

کد مطلب 651157

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