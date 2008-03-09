گلستان سعدی به زبان اسپانیایی ترجمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کتاب گلستان پیش از این از زبان انگلیسی و فارسی به اسپانیایی ترجمه شده بود ولی ترجمه اخیر گلستان برای نخستین بار به طور مستقیم از زبان فارسی و به صورت کامل انجام گرفته است.

خواکین رودریگز که تاکنون آثار دیگری چون «سووشون»، «مینوی خرد»، «از شهر دنیا تا دنیا شهر» و ... را به اسپانیایی برگردانده است، درباره این ترجمه گفت: کوشش من در ترجمه گلستان این بود که علاوه بر دقت در انتقال اندیشه های این ادیب برجسته مضامین و نکات بدیع آن نیز به خوبی منتقل شود. همچنین تلاش کردم تا اشکالات و نواقص موجود در ترجمه های دیگر تکرار نشود.

این مترجم اسپانیایی در مقدمه کتاب شرح مفصلی درباره زندگی و زمانه سعدی، اهمیت و ارزش ادبی و حکمی گلستان و آثار دیگر سعدی، جایگاه او در ایران و جهان و نیز ترجمه های گلستان به زبانهای دیگر همچون فرانسوی، آلمانی، عربی، انگلیسی، روسی و ترکی آورده است.

وی که هدف خود را از ترجمه آثار فارسی معرفی ادبیات ایران به مردم کشور خود بیان کرده، در مقدمه کتاب آورده است: گلستان در برگیرنده ضرب المثل‌ها، سخنان حکیمانه و کوتاه با نثری شیوا و آهنگین است که سعدی در پایان هر یک با یک یا چند بیت شعر از سخنان خود نتیجه گیری اخلاقی و تربیتی کرده است و می توان این اثر را جزو صد کتاب برجسته ادبیات جهان به شمار آو‌رد.

ترجمه گلستان در شمارگان دو هزار نسخه در 285 صفحه و با قیمت 22 یورو به بازار کتاب عرضه شده است.